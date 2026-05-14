La increíble anécdota de Pampita con una cartera que tiene hace 20 años y se la habían robado: "Volvió a mí"

Carolina “Pampita” Ardohain es una de las referentes fashionistas más codiciadas por los diseñadores. Su trabajo en el universo de la moda la llevó a consagrarse como una verdadera exponente fashionista, que tiene un guardarropa digno de admirar. Tal es así que los delincuentes que ingresaron a su hogar aquel 20 de septiembre de 2025, no sólo se llevaron su caja fuerte y algunos elementos de valor, sino también una cartera antigua, pero cargada de mucho valor simbólico para ella. Ante esto, la top model reveló una increíble anécdota de cómo la recuperó y del valor que adquirió en el mercado.

Pampita contó la curiosa anécdota de su cartera vintage

Pampita sabe más que nadie de moda y de belleza. Su vasta experiencia en las pasarelas más importantes del mundo y su amplio recorrido en el universo fashion la llevaron a adquirir un rico conocimiento en lo que respecta a tendencias, marcas de primer nivel y piezas únicas. A través de un podcast que le concedió a Jincha Stream, la conductora mostró con orgullo una reliquia que adquirió hace más de dos décadas y que logró recuperar luego de la entradera que sufrió en su hogar. “Ya tiene como 20 años y me la habían robado unos ladrones cuando robaron mi casa y apareció de vuelta”, comenzó diciendo llena de alegría por volver a tenerla entre sus manos.

Pampita | Instagram

En este marco, agregó que, si bien los delincuentes lograron despojarse de los elementos sustraídos, este ejemplar en particular fue uno de los que quedó en stand by. Con humor, la actriz se animó a teorizar por la apariencia de la misma. “Había cosas del botín que todavía no habían vendido o regalado, lo que sea, así que volvió a mí, es revieja”.

Pampita recuperó una reliquia fashion que heredará su hija, Anita García Moritán

Más allá de haber tenido la posibilidad de que le sea restituida, Pampita celebró el hecho de que casualmente se volvió a lanzar un modelo similar al mercado. “Ahora la reinventaron y está re de moda de vuelta”. Incluso, se mostró sorprendida por cómo un accesorio que conserva desde hace dos décadas volvió a convertirse en una de las piezas más buscadas del momento.

Pampita | Instagram

Pero, para la experta fashionista esta es una pieza crucial de cualquier guardarropa debido a que es un clásico que nunca pasa de moda y que se adapta a cualquier tipo de tendencia. “Yo la tengo hace 20 años porque es un clásico”. Asimismo, dio contó que volvieron a relanzar un ejemplar con estas características. “Es un modelo que no existía más y justo ese año lo hicieron de vuelta”.

Por su parte, la bailarina dejó en claro que esta adquisición “la va a acompañar de por vida”, incluso será la herencia que le quedará a su hija Anita García Moritán. “Va a tener una vintage. Esas son las herencias familiares”, exclamó con orgullo por desprenderse de lo material para darle paso al plano emocional y al valor simbólico que representa este objeto en ella. Finalmente, bromeó con la apariencia de su exclusiva cartera asegurando que, pese a la desgracia de haber sido víctima de un robo, pudo recuperar un gran tesoro para ella: “Dijeron esta que está re vieja no nos sirve para revender. Y me hicieron un favor porque volvió a mí”.

Pampita dejó en evidencia que detrás de cada prenda o accesorio puede existir una historia mucho más profunda que el simple valor económico. Para ella, esta cartera no sólo representa una pieza exclusiva dentro del universo de la moda, sino también una pieza atemporal con un gran valor sentimental. De esta manera, la conductora dejó en claro que esta cartera ocupará siempre un lugar especial dentro de su colección personal y que, en un futuro, será parte del legado familiar que heredará su hija Anita.