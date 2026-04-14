Los looks match de Anita García Moritán y Sarah Burlando en la plaza a la que van desde bebés

Ana García Moritán y Sarah Burlando protagonizaron un nuevo momento fashionista con looks en clave matchy-matchy, que no pasó desapercibido en redes. Las amigas compartieron una tarde de plaza y cautivaron a sus seguidores con sus outfits.

Anita García Moritán y Sarah Burlando

Los looks match de Anita García Moritán y Sarah Burlando

Las adorables imágenes fueron compartidas por Barby Franco en sus historias de Instagram, donde además sumó un guiño lleno de ternura: una foto de ambas cuando eran bebés, en la misma plaza a la que siguen yendo hoy. Sin embargo, lo que se robó toda la atención fueron sus outfits coordinados de las niñas.

Anita García Moritán y Sarah Burlando

Por un lado, Anita García Moritán apostó por un conjunto total black súper canchero y cómodo, ideal para una tarde de juegos. Llevó calzas ajustadas negras y una campera a tono, logrando un look sporty y minimalista. Completó el estilismo con el pelo recogido en dos trenzas bajas, sumando un detalle prolijo y práctico.

Sarah Burlando, en tanto, también eligió una paleta oscura, pero con un toque rocker. Usó calzas negras combinadas con una campera del mismo color, debajo de la cual asomaba una remera blanca oversize que aportaba contraste y un aire más relajado. El detalle que elevó su look fueron sus dos trenzas con moños blancos, un guiño dulce que ya es casi su sello personal.

La tierna foto de Anita García Moritán y Sarah Burlando

Ambas, descalzas y en pleno juego, demostraron que la moda también puede ser cómoda, versátil y divertida. Entre hamacas, risas y complicidad, la hija de Pampita y la de Barby Franco no solo comparten una amistad desde bebés, sino también un estilo que empieza a construir identidad propia.