Antonela Roccuzzo viajó a Perú y marcó tendencia con su look safari chic: trench de gamuza y jeans

Antonela Roccuzzo volvió a captar todas las miradas, esta vez desde uno de los destinos más imponentes de Perú. La empresaria viajó a Cusco invitada por Tiffany & Co., la reconocida casa de joyería de lujo de la que es embajadora, y compartió con sus millones de seguidores algunas postales de esta experiencia. Desde allí, dejó ver un estilismo que combinó comodidad, elegancia y una de las tendencias de la temporada: el safari chic.

Antonela Roccuzzo

El look safari chic de Antonela Roccuzzo en Perú

Para recorrer los paisajes de Cusco, Antonela Roccuzzo eligió un trench largo en color camel y silueta amplia, que se convirtió en la pieza central del outfit. El diseño, con solapas, cinturón y detalles utilitarios, aportó una impronta aventurera que acompañó muy bien el entorno natural de la ciudad peruana. Esta elección remite al estilo safari chic, una tendencia que recupera prendas inspiradas en la indumentaria de exploración y las adapta a looks urbanos y contemporáneos.

Las chaquetas con bolsillos amplios, los chalecos utilitarios, los pantalones cargo y los trench son algunas de las piezas características de esta estética. También se distingue por una paleta de tonos tierra, con protagonismo del beige, el arena, el caqui, el verde oliva y el camel, y por materiales como el lino, el algodón y la gamuza. Los cinturones anchos, las botas y los accesorios de cuero completan esta propuesta, que combina funcionalidad y elegancia.

El look de Antonela Roccuzzo en Perú

Debajo del abrigo, la empresaria apostó por dos básicos infalibles: una remera blanca y un jean azul de corte recto. Completó el conjunto con botas negras y una cartera marrón, en sintonía con la paleta de tonos tierra del trench. El resultado fue un look casual chic, con referencias al estilo safari y una combinación de prendas versátiles que no necesitó demasiados elementos para destacarse.

Con el pelo largo y oscuro suelto y anteojos de sol, Antonela Roccuzzo posó de espaldas frente a las montañas de Cusco, en una postal en la que el paisaje también se convirtió en protagonista. Así, volvió a demostrar su habilidad para combinar prendas clásicas con detalles de tendencia y adaptar su estilo a cada destino.

Antonela Roccuzzo compartió las imágenes de su paso por Perú

Así son los días de Antonela Roccuzzo en Perú

La visita de Antonela Roccuzzo a Cusco fue parte de una experiencia organizada por Tiffany & Co. La empresaria compartió en sus historias de Instagram una fotografía de la invitación que recibió de la firma, presentada en un sobre blanco sobre una caja azul característica de la casa de joyería. También mostró el packaging especialmente diseñado para la ocasión, con una ilustración de Machu Picchu y la inscripción The Experience. Cusco, Peru.

Durante su estadía, la influencer también compartió pequeños momentos de su recorrido por el destino. Entre ellos, publicó un video en el que aparece una alpaca —un animal emblemático de la región andina— en medio de un jardín, con un colorido adorno tejido alrededor del cuello. La imagen, acompañada por un corazón rojo y la bandera peruana, sumó una postal espontánea y pintoresca a su álbum de viaje.

Así, entre paisajes de montaña, detalles de la cultura local y una invitación especial de Tiffany, Antonela Roccuzzo disfrutó de una experiencia en Perú que también tuvo lugar para la moda y los momentos distendidos.