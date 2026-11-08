Antonela Roccuzzo volvió a demostrar que el jean nunca pasa de moda con sus 3 estilos que inspiran: del baggy al wide leg

El denim se ganó un lugar fijo en el guardarropa cotidiano y nadie lo lleva con tanta naturalidad como Antonela Roccuzzo. La empresaria mantiene una relación muy cercana con este tejido atemporal, al que recurre tanto para sus rutinas diarias como para eventos públicos donde el ojo de la moda posa permanentemente sobre ella. Su armario funciona como un reflejo fiel de cómo una prenda tan básica puede reinventarse una y otra vez sin perder su identidad, adaptándose con gracia a las exigencias de la vida moderna y a las tendencias globales.

Antonela Roccuzzo, fan de los jeans

El jean nació a mediados del siglo XIX en Estados Unidos como una respuesta directa a la necesidad de contar con ropa de trabajo resistente para los mineros y obreros de la época, confeccionada originalmente en tela de Nîmes. Con las décadas, ese uniforme utilitario pasó de la rebeldía juvenil de los años cincuenta a las pasarelas más exclusivas del mundo, hasta transformarse en un comodín democrático y universal que hoy habita en cualquier placard del planeta sin distinción de clases sociales, edades ni épocas.

Antonela Roccuzzo: Wide leg, amplitud y sofisticación casual

Este corte de piernas bien anchas se convirtió en uno de los preferidos de Antonela Roccuzzo para lograr comodidad sin resignar una pizca de elegancia. En una de sus apuestas estilísticas más recordadas, ella eligió un pantalón wide leg de tiro alto en tono celeste claro, que combinó de manera impecable con un top negro strapless, anteojos de sol y un bolso de mano oscuro. En otra oportunidad, optó por una versión en blanco puro junto a una campera deportiva con tiras laterales y una mini cartera verde que aportaba un toque de color vibrante.

Antonela Roccuzzo y el corte wide led. Siempre combinado con prendas sport y accesorios de lujo

Al tener tanta amplitud en la parte inferior, funciona muy bien combinarlo con prendas superiores ajustadas o cortas para marcar la cintura y equilibrar las proporciones visuales. Además, usar zapatos con algo de altura estiliza notablemente la figura y evita que la tela arrastre por el suelo, logrando una pisada limpia y sofisticada.

Baggy cargo by Antonela Roccuzzo: la apuesta funcional con guiño urbano

Los pantalones de moldería relajada, silueta generosa y bolsillos laterales aportaron un aire marcadamente descontracturado y moderno a las elecciones de vestuario de Antonela Roccuzzo. En una salida nocturna, la influencer lució un diseño baggy cargo en un profundo color borravino, acompañado por un corset negro cavado y una mini cartera con brillo que elevaba el conjunto. En otra postal de estilo urbano, se la vio con un conjunto grisáceo de efecto desteñido compuesto por una campera cargo a juego y zapatillas bajas de espíritu relajado.

Antonela Roccuzzo y su colección de jean baggy cargo en diferentes tonos

Al tratarse de una prenda de clara inspiración masculina y callejera, el gran secreto de estilismo consiste en fusionarla con accesorios sofisticados o tops estructurados. Este contraste entre lo rústico y lo refinado es lo que genera un resultado visual sumamente atractivo y digno de copiar.

Jeans rotos y siluetas al cuerpo: el clásico reinventado por Antonela Roccuzzo

Las opciones con roturas estratégicas y calces más adherentes también forman parte esencial de su repertorio diario. En una de las imágenes seleccionadas, vistió un jean celeste claro con tajos pronunciados en las rodillas y aberturas en las botamangas, combinado con una remera blanca estampada. En otra ocasión, optó por un modelo similar semirrecto acompañado por una camiseta deportiva azul, y también se la dejó ver con un suéter tejido en tono rosa pastel que contrastaba sutilmente con un delicado corte en la rodilla.

Antonela Roccuzzo también elige jean con roturas

Las roturas suman textura instantánea y un toque de informalidad controlada, por lo que conviene mantener el resto de los complementos limpios, ordenados y de líneas simples para equilibrar el conjunto y evitar una saturación visual innecesaria.

El secreto del athleisure de Antonela Roccuzzo: la comodidad cruzada con el lujo

Para entender cómo Antonela arma sus equipos con denim, es indispensable hablar de la tendencia athleisure. Esta corriente de la moda contemporánea consiste en fusionar de manera armónica prendas de inspiración estrictamente deportiva —como camperas técnicas, camisetas de fútbol o zapatillas urbanas— con carteras de firmas exclusivas, relojes de alta gama y pequeños accesorios sofisticados. No se trata de un concepto recargado ni pretencioso, sino de dominar el arte de mezclar lo funcional con el lujo de una forma sutil y cotidiana.

Antonella Roccuzzo combina jeans con prendas deportivas y accesorios de lujo que llaman la atención

Al final del recorrido por sus mejores elecciones, Antonela confirma una vez más que el jean no es simplemente una prenda de emergencia o un recurso rápido, sino una verdadera declaración de estilo personal. Ya sea mediante un corte amplio e imponente, un diseño funcional de inspiración urbana o el clásico pantalón intervenido con roturas, Antonela Roccuzzo demuestra que la verdadera elegancia reside en la simpleza de saber llevar aquello que, por más que pasen los años, jamás pasará de moda.