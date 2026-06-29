Así fue la noche de Teatro Colón de Nequi Galotti con sus amigas: todos los looks

Para Nequi Galotti, sus amigas ocupan un lugar fundamental en su vida. A diario, la periodista comparte imágenes junto a sus grandes compañeras, con quienes disfruta de viajes, jornadas de relax y también salidas culturales. En esta oportunidad, mostró a sus seguidores las postales más destacadas de su visita al Teatro Colón, junto a Marcela Gotlib, Evelyn Scheidl, Josefina Blanco, Grace Cámera y Silvia Peralta.

La noche de chicas de Nequi Galitti junto a sus amigas

A través de un posteo repleto de imágenes y videos que realizó en su cuenta personal de Instagram, Nequi Galotti compartió las postales más significativas de lo que fue una noche de ópera en el Teatro Colón. Junto a Marcela Gotlib, Evelyn Scheidl, Josefina Blanco, Grace Cámera y Silvia Peralta, la comunicadora asistió a un palco con vista privilegiada para ver la obra teatral “Montescos y Capuletos”.

Nequi Galotti junto a sus amigas en el teatro Colón | Instagram

Para la ocasión, las damas eligieron looks sobrios y acordes a una velada especial, en sintonía con la impronta del emblemático edificio cultural argentino. Cada una apostó por estilismos elegantes que acompañaron la propuesta de una noche cargada de emoción, música y arte, en un clima de celebración y disfrute.

En las tomas propiciadas, las mujeres que apostaron por una paleta clásica y refinada, dominada por el blanco, el negro y los tonos neutros, ideal para una salida elegante, pero sin llamar demasiado la atención. Nequi llevó un conjunto en color blanco compuesto por un sweater con terminaciones en volados con cuello con apliques de piedras negro, combinado con un pantalón oscuro de terciopelo de líneas rectas.

Nequi Galotti junto a sus amigas en el teatro Colón | Instagram

A su lado, Marcela Gotlib lució un refinado saco en tono claro con cuello bordado en negro y pantalón oscuro con pequeños estrás brillantes, una elección de inspiración clásica y moderna. En esta línea, Evelyn Scheidl optó por un look total black con un sweater de cuello alto, mientras que Josefina Blanco eligió una camisa oscura de corte relajado. Grace Cámera se inclinó por un conjunto negro con un delicado aplique floral, y Silvia Perazzo completó la propuesta con un outfit en tonos oscuros de líneas simples y elegantes. Las seis amigas reflejaron un estilo sobrio, atemporal y distinguido, en línea con sus improntas fashionistas +65. Todas ellas, eligieron prendas clásicas y versátiles aptas para asistir a una función de esta característica, o bien asistir a eventos casuales sin perder estilismo.

Nequi Galotti junto a sus amigas en el teatro Colón | Instagram

Nequi Galotti y una salida de amigas que tuvo eco en redes sociales

Las postales de la exclusiva salida no tardaron en multiplicarse en las redes sociales. Además de la publicación de Nequi Galotti, varias de las amigas compartieron y repostearon las imágenes en sus propias cuentas de Instagram, reflejando la complicidad y el cariño que las une desde hace años. Además, trazaron el cariño que las une, teniendo a la moda como horizonte de sus estilismos.

Entre ellas, Marcela Gotlib acompañó una de las fotos con un cálido mensaje que resumió el espíritu del encuentro entre amigas de toda la vida. "Qué placer compartir tan lindos momentos", escribió junto a la imagen, celebrando una velada marcada por la ópera, la amistad y la elegancia en uno de los escenarios más emblemáticos y destacados del universo cultural.

Nequi Galotti junto a sus amigas en el teatro Colón | Instagram

Así, entre amigas, risas, palcos y ópera, Nequi Galotti mostró su impronta fashionista para asistir a una de las funciones más destacadas del Teatro Colón. Como era de esperarse, la periodista asistió acompañada por sus compañeras de toda la vida, con la cual formó un entrañable vínculo que las reúne en diversos momentos de su vida. En este caso, la moda no fue una elección al azar: los looks que eligieron las damas estuvieron atravesado por una paleta de colores neutros y complementarios entre sí con un detalle que no pasó desapercibido: la presencia de apliques y brillos que hicieron resaltar sus atuendos sin caer en la extravagancia.