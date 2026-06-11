Nequi Galotti y el saco XXL ideal para mujeres +65 para looks chic elegante

A lo largo de su carrera, Nequi Galotti se consolidó como una de las grandes referentes de la moda y la belleza en Argentina. A sus 66 años, la ex Miss Argentina 1980 continúa inspirando a miles de mujeres que siguen de cerca su estilo, elegancia y filosofía de vida. En esta ocasión, sorprendió en sus redes sociales con un look chic y sofisticado protagonizado por una prenda tan versátil como atemporal: un saco XXL, la opción ideal para las mujeres +65 que buscan combinar comodidad, tendencia y elegancia.

El saco XXL de Nequi Galotti ideal para mujeres +65

Esta mañana, Nequi Galotti sorprendió a su comunidad digital y a los expertos fashionistas con un outfit ideal para aquellas mujeres que quieren lucir elegantes y sofisticadas con prendas versátiles. A través de una publicación, compartió un book de fotos con su espectacular estilismo, mientras que al pie escribió: “Hay prendas que te resuelven el día y, además, te hacen sentir linda”.

Look de Nequi Galotti con un saco XXL ideal para mujeres +65 | Instagram

En las imágenes difundidas, luce un conjunto sastrero en color bordó, compuesto por una camisa holgada de caída fluida -como detalle esta prenda tiene un lazo, que añade un toque femenino y refinado- y un pantalón de corte recto y amplio que aporta sofisticación y comodidad. Para completar el estilismo, sumó unas medias de nylon negras con delicados lunares, un detalle que añadió un toque femenino y refinado al look. Como calzado, eligió unos stilettos de punta fina con tacos cuadrados, ideales para realzar la elegancia del conjunto.

Look de Nequi Galotti con un saco XXL ideal para mujeres +65 | Instagram

El saco XXL de Nequi Galotti para coronal el estilismo

Teniendo en cuenta las bajas temperaturas propias de la época, Nequi Galotti utilizó como broche de oro un saco XXL de cuero ecológico en color negro, creando un contraste moderno y urbano con un clásico que no puede faltar en el guardarropa. Este tapado cuenta con un diseño de inspiración clásica y aporta un aire contemporáneo. El mismo está compuesto por solapas amplias, cierre frontal con botones metálicos visibles y un largo que llega a la altura de la cadera. “Tapadito de cuero ecológico lleno de detalles que le dan mucha personalidad”, remarcó.

Look de Nequi Galotti con un saco XXL ideal para mujeres +65 | Instagram

Su textura lisa y acabado levemente brillante generan un atractivo contraste con el vibrante tono bordó del atuendo, convirtiéndola en una pieza protagonista, reinterpretado este clásico atemporal en clave actual. Cabe destacar que la conductora lució esta prenda tanto abierta como cerrada, poniendo en evidencia su versatilidad y las distintas formas de incorporarla a un estilismo. Al llevarla abrochada, se destaca un lazo anudado que marca sutilmente la cintura y realza la silueta.

Como accesorio llevó un bolso de mano rectangular con una tira para sujetarlo, todo en cuero negro. Los detalles dorados en la hebilla, en el cierre y en la inscripción de la marca aportó una pincelada de distinción a todo el conjunto.

Así, Nequi Galotti volvió a demostrar que las prendas versátiles pueden convertirse en grandes aliadas para construir estilismos con personalidad y estilo. A través de una combinación equilibrada integrada por un conjunto sastrero oversize y un saco XXL de cuero ecológico, la conductora reafirmó su sello distintivo a la hora de vestir, al mismo tiempo que puso en valor alternativas de moda más conscientes con el cuidado del medio ambiente. “Elegante, práctica y lista para seguir disfrutando del día”, concluyó.