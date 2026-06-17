Nequi Galotti y el oxford de lentejuelas tendencia para mujeres +65

Nequi Galotti volvió a dar una lección de estilo con un look que combinó elegancia, glamour y una de las tendencias más llamativas de la temporada. La exmodelo compartió una producción de fotos en la que lució un sofisticado conjunto protagonizado por un pantalón oxford de lentejuelas, una prenda que gana cada vez más terreno entre las mujeres mayores de 65 años que buscan sumar brillo a su guardarropa.

Brillos y tendencia: el look de Nequi Galotti que se llevó todas las miradas

Dueña de un estilo clásico que suele incorporar guiños modernos, Nequi Galotti apostó por una propuesta monocromática en tonos chocolate y negro que destacó por su equilibrio entre el lujo y la comodidad. El protagonista absoluto de su look fue un pantalón de lentejuelas en color marrón con reflejos brillantes que capturaban la luz desde todos los ángulos.

Nequi Galotti

Tal como se puede ver en las imágenes que subió a su cuenta de Instagram, el diseño elegido por Nequi Galotti presenta una silueta oxford, caracterizada por ajustarse suavemente en la zona de las caderas y abrirse progresivamente desde las rodillas hasta el ruedo. Este corte, que tuvo su auge en los años 70 y volvió con fuerza en las últimas temporadas, es uno de los favoritos entre las mujeres +65 porque estiliza visualmente la figura y aporta movimiento al caminar.

Nequi Galotti

Además de su efecto alargador, esta pieza demuestra que las lentejuelas ya no están reservadas exclusivamente para la noche o las ocasiones especiales. Actualmente, se integran a propuestas urbanas y sofisticadas que permiten incorporarlas con total naturalidad y aportar esa cuota de glamour a distintos outfits.

Para equilibrar el protagonismo del pantalón, Nequi Galotti optó por prendas de líneas clásicas y colores neutros. La conductora sumó un sweater negro tipo polera, una prenda atemporal que aportó sobriedad y creó un contraste perfecto con el brillo de las lentejuelas, y un tapado corto de piel sintética en tono chocolate oscuro.

Nequi Galotti

Este abrigo, que es considerado uno de los más elegantes del invierno, se destacó por su cuello amplio, mangas voluminosas y textura aterciopelada, elementos que reforzaron el aire sofisticado de todo el conjunto. Su propuesta glam y sofisticada se completó con botines negros de punta fina.

Los accesorios y detalles que elevaron el look de Nequi Galotti

Nequi Galotti también incorporó accesorios y detalles que potenciaron su look como una cartera negra matelaseada con cadena dorada. Este accesorio clásico aportó un toque de lujo discreto a su apuesta de día. Además, lució un collar largo de múltiples vueltas en color negro.

En cuanto al beauty look, la periodista llevó el cabello recogido con raya al medio y algunos mechones sueltos. Su maquillaje se mantuvo natural y luminoso, resaltando su piel saludable y dejando que la atención se concentrara en la fuerza del conjunto. De esta manera, Nequi Galotti marcó tendencia con su pantalón oxford de lentejuelas que es ideal para mujeres +65. Un ítem que se posiciona como una de las grandes apuestas de la temporada gracias a su capacidad para combinar glamour y sofisticación.