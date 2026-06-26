Nequi Galotti marca tendencia con su look Príncipe de Gales, ideal para el invierno

Nequi Galotti demuestra una vez más que la elegancia clásica mantiene una vigencia inalterable cuando se le añade un toque de modernidad. La conductora eligió un conjunto sastrero con el icónico estampado Príncipe de Gales, una apuesta segura que domina el streetstyle durante los meses de bajas temperaturas. Su elección refleja cómo equilibrar la tradición con los cortes actuales, demostrando que un buen sastre es el mejor aliado en cualquier armario.

Nequi Galotti apostó por el Príncipe de Gales.



Nequi Galotti: Un clásico que nunca pasa de moda



El patrón Príncipe de Gales, ese entramado sofisticado de cuadros y rayas que alterna escalas, constituye uno de los pilares más respetados de la sastrería británica. Históricamente vinculado a la nobleza inglesa y al estilo dandy del Duque de Windsor, este tejido trasciende su origen masculino para posicionarse como un básico imprescindible en el armario femenino contemporáneo. Es una textura que evoca prestigio y se adapta con facilidad a la versatilidad de la vida cotidiana, ofreciendo una estructura que favorece a todo tipo de cuerpos.

El look Príncipe de Gales que propuso Nequi Galotti.







El look de Nequi: detalles que marcan la diferencia



Nequi Galotti apostó por un traje de dos piezas con una caída impecable que favorece notablemente su figura. La chaqueta, estructurada pero con una línea que facilita el movimiento, lo combinó con un pantalón sastrero que alarga visualmente las piernas, una técnica de estilo ideal para ganar altura. Cada costura parece estar diseñada para resaltar su porte mientras se desplaza con naturalidad por la ciudad, combinando la formalidad de la oficina con una actitud relajada y cosmopolita.



Lo más destacado de su propuesta fue la paleta de colores elegida. Nequi añadió profundidad al conjunto al combinar el gris neutro del estampado con prendas en un intenso tono vino, un color que aporta la calidez y la sofisticación necesaria para los días más fríos de invierno. Un foulard de seda, que armoniza perfectamente con el tono vino, anudado con delicadeza al cuello, otorgando un aire marcadamente parisino. Y además Nequi eligió un bolso, modelo estructurado en el mismo tono granate.



Claves de estilo y referentes internacionales



Si buscas replicar el look de Nequi, el primer paso es cuidar las proporciones. Una blazer de corte actual y un pantalón que acompañe el movimiento corporal son fundamentales para evitar que el estampado sature el outfit. La clave reside en la precisión del ajuste, buscando que la prenda se sienta cómoda y natural en todo momento, evitando excesos de volumen que puedan desdibujar la silueta.

Nequi Galotti: look sastre + Príncipe de Gales.



Este estampado no solo triunfa en el street style, sino que ha sido protagonista en las pasarelas de grandes firmas como Alexander Wang, Balenciaga y Calvin Klein. Estos diseñadores han rescatado el Príncipe de Gales en sus colecciones de otoño-invierno, alejándolo de la rigidez del uniforme de oficina para llevarlo hacia una energía más joven y actual. Al combinarlo, lo ideal es apostar por prendas lisas, permitiendo que el Príncipe de Gales sea el verdadero protagonista de la propuesta.



En definitiva, la propuesta de Nequi Galotti es una declaración de intenciones: una pieza que combina tradición, funcionalidad y una elegancia sobria que nunca pierde vigencia en el mundo de la moda.