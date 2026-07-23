Zaira Nara dio cátedra de estilo con sus looks en las playas de Ibiza: vestidos, pareos y bikinis

Desde hace años, Zaira Nara se consolidó como una de las referentes de estilo más influyentes de la Argentina, gracias a un sello personal que combina las tendencias del momento con prendas atemporales y una elegancia relajada que la distingue dentro y fuera de las pasarelas.

Zaira Nara en Ibiza

En esta oportunidad, volvió a captar todas las miradas desde Ibiza, donde disfruta de unos días de descanso. A través de un nuevo álbum de fotos, Zaira Nara dejó en evidencia que el verano europeo también es el escenario perfecto para desplegar una propuesta de moda basada en la comodidad, las siluetas livianas y accesorios que elevan cualquier look sin perder naturalidad.

La clave de los estilismos de Zaira Nara en Europa

En esta escapada, Zaira Nara volvió a apostar por una estética que combina comodidad y sofisticación. Uno de los looks que más llamó la atención fue un vestido largo de rayas verticales en tonos rojo y blanco, una pieza de inspiración bohemia que acompañó con sandalias planas y un peinado recogido.

Zaira Nara en Ibiza

La modelo también dejó ver una propuesta beachwear marcada por básicos atemporales. Una bikini de estampado geométrico en blanco y negro y un top blanco de un solo hombro se sumaron a su selección para disfrutar de los días de playa, confirmando su preferencia por prendas versátiles y de líneas simples.

Los accesorios que completaron la apuestas fashion de Zaira Nara

Fiel a su estilo, Zaira Nara demostró que los accesorios también pueden convertirse en protagonistas de un estilismo. Para sus días en Ibiza eligió un bolso tejido de inspiración artesanal, gafas de sol negras de formato rectangular, aros discretos y un choker de hilo en tonos oscuros, piezas que aportaron un aire bohemio y relajado, en perfecta sintonía con el paisaje mediterráneo.

Zaira Nara en Ibiza

La modelo también mantuvo un beauty look natural, con el cabello recogido en un rodete alto y una propuesta de make up-no make up que resaltó el bronceado propio del verano europeo. Además, compartió parte de su rutina de cuidado de la piel mientras disfrutaba de las instalaciones de las playas, reafirmando que la comodidad y la sofisticación pueden convivir en una misma apuesta de estilo.