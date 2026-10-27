De Cande Tinelli y Cami Homs a Eva de Dominici e India Ortega: los mejores looks del desfile de la marca Esquina

Cande Tinelli, Cami Homs, Eva de Dominici e India Ortega coincidieron en el desfile de la marca Esquina y sorprendieron con propuestas que combinaron brillo, sensualidad y diseños originales. Las famosas se reunieron en una nueva cita fashionista y se llevaron todas las miradas.

Una noche de moda y tendencias: los looks de Cande Tinelli, Cami Homs, Eva de Dominici e India Ortega

Una verdadera vidriera de estilos se vio en la noche de este lunes, cuando varias de las figuras más destacadas del espectáculo se reunieron en el desfile de la marca Esquina. Con propuestas que combinaron sensualidad, glamour, texturas y diseños audaces, las famosas se convirtieron en protagonistas de una cita donde la moda fue el centro de todas las miradas.

Entre las invitadas estuvieron Cande Tinelli, Cami Homs, Eva de Dominici e India Ortega, quienes lucieron prendas de la firma y desplegaron estilos diferentes. La hija de Marcelo Tinelli eligió un conjunto en tonos rosados que combinó delicadeza y una impronta original. La empresaria textil llevó un saco largo de corte amplio, intervenido con apliques decorativos oscuros distribuidos sobre la prenda, junto con un pantalón fluido en un tono rosa más claro.

El estilismo se destacó por el contraste entre la silueta relajada de las piezas y los detalles ornamentales del saco. Como complemento, sumó botas negras de caña alta y una cartera pequeña en fucsia intenso, que aportó un toque de color y rompió con la paleta suave del conjunto.

Cande Ruggeri

Cami Homs apostó por un look de impronta nocturna, con una combinación que puso el foco en las texturas y la silueta. La modelo lució un top negro corto, de mangas cortas, que dejó parte del abdomen al descubierto, junto con una falda larga de tiro alto cubierta de lentejuelas negras y una herradura como detalle que identifica a la marca.

Cami Homs

Eva de Dominici se inclinó por una propuesta audaz, con un top dorado metalizado de estructura escultórica y múltiples tiras que recorrieron el torso. El diseño, de escote pronunciado y recortes estratégicos, se convirtió en el centro de su look. La actriz lo combinó con una falda larga blanca de caída fluida en tono claro. El contraste entre el brillo dorado de la parte superior y la neutralidad de la falda dio como resultado un estilismo de inspiración vanguardista, con una fuerte impronta visual.

Eva de Dominici

India Ortega, por su parte, apostó por una combinación más descontracturada, con una musculosa blanca de corte clásico y una minifalda gris de diseño asimétrico. Este ítem se destacó por llevar una tela más larga hacia uno de los laterales, que generó movimiento y sumó un detalle distintivo a un conjunto de líneas simples. Completó el look con botas negras altas, un calzado que aportó fuerza y equilibró la sencillez de las prendas superiores. Con esta elección, la hija de Ana Paula Dutil y Emanuel Ortega combinó básicos urbanos con una silueta irregular, en una propuesta moderna y versátil.

India Ortega

Los looks de una noche con sello propio

En el desfile de Esquina, que se realizó el lunes por la noche, también dijeron presente Cande Ruggeri, Mora Bianchi, Lola Abraldes, Flor de la V, Mica Tinelli, Emilia Attias, La Reini, Lola Latorre y Yoyi Francella, entre otras figuras. Todas ellas vestidas con diseños de la reconocida marca, que se caracteriza por sus detalles ecuestres.

Cande Ruggeri

Mora Bianchi

Flor de la V

Emilia Attias

De esta manera, las celebrities asistieron a un nuevo evento fashionista y las protagonistas fueron Cande Tinelli, Cami Homs, Eva de Dominici e India Ortega, quienes lucieron los mejores looks del desfile de la marca Esquina. Mediante outfits glamorosos, originales y audaces, las modelos lograron llevarse todas las miradas.