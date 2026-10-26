Cande Tinelli mostró el lado más desconocido de su mamá, Soledad Aquino: tarde de caballos, música y complicidad

Cande Tinelli se consolidó como una de las figuras más influyentes de las redes sociales, construyendo una identidad propia que va mucho más allá de ser la hija de Marcelo Tinelli. Con millones de seguidores en sus plataformas, la creadora de contenido, modelo y cantante utiliza sus perfiles como un canal de expresión artística, donde comparte su pasión por el diseño, la moda y el arte corporal. En las últimas horas, la joven capturó la atención de todos al documentar una serie de momentos muy especiales junto a Soledad Aquino. A través de historias cargadas de afecto y profunda complicidad, la influencer logró retratar una faceta íntima, revelando ante el público el lado más desconocido de su mamá en un entorno relajado y natural.

El día cómplice de Cande Tinelli y Soledad Aquino

El día cómplice de Cande Tinelli y Soledad Aquino: el lado más desconocido de ellas

La jornada dominical de Cande Tinelli comenzó en un entorno campestre y sereno, donde la influencer disfrutó de una tarde de caballos y conexión con la naturaleza. El paisaje rural sirvió como escenario perfecto para desconectarse de la rutina urbana, rodeadas de la nobleza de estos animales que la acompañan en todo momento, en un establo tradicional. Para complementar este día de descanso, compartió un almuerzo exclusivo centrado en la gastronomía japonesa, deleitándose con un colorido plato de sushi bowl que incluía salmón fresco, palta y arroz.

Sin embargo, a través de sus historias de Instagram, la joven artista decidió abrir las puertas de su intimidad y mostrar el lado más desconocido de su mamá, Soledad Aquino, alejándola por completo de los flashes mediáticos habituales. El momento cumbre del encuentro quedó registrado cuando capturó una faceta artística sumamente espontánea de su progenitora. Sorprendiendo a todos sus seguidores, se pudo ver a su mamá sentada de manera relajada mientras tocaba la guitarra con soltura, demostrando una sutil destreza musical que pocos conocían.

Esta inesperada sesión acústica se transformó en una escena sumamente entrañable, provocando la risa y la complicidad inmediata con su hija. El intercambio de miradas y las carcajadas compartidas reflejaron el fuerte vínculo afectivo que las une, dejando en claro que la música y el humor son los grandes pilares de su relación familiar.

Una herencia artística familiar: la pasión musical de Cande Tinelli y Soledad Aquino

El fuerte lazo que une a Cande Tinelli y Soledad Aquino está profundamente arraigado en una serie de intereses culturales y afectivos que cultivaron en absoluta sintonía a lo largo de los años. Más allá del ámbito privado, la verdadera herencia artística se manifiesta en su devoción compartida por la naturaleza y, de manera muy especial, por los animales. El amor por los caballos es quizás el puente más sólido en su relación. Soledad Aquino siempre manifestó que cuidar de ellos le alegra el alma, un sentimiento puro que su hija absorbió desde muy temprana edad. Esta pasión compartida impulsó la destacable carrera en equitación de Candelaria, quien alcanzó su madurez deportiva al consagrarse campeona nacional en esta disciplina ecuestre.

Asimismo, la música se erige como el otro gran pilar de su conexión cotidiana. Mientras Soledad encuentra refugio ejecutando acordes de forma íntima con la guitarra, su hija canalizó esa misma sensibilidad en una carrera musical, consolidándose como cantante con identidad propia dentro de la escena actual. Esta profunda autenticidad y su dedicación a pasiones reales y tangibles son precisamente las virtudes que la destacan por sobre otras hijas de celebridades, quienes suelen optar por caminos más convencionales.

Una herencia artística familiar: la pasión musical de Cande Tinelli y Soledad Aquino



La música, el amor por los caballos y los momentos compartidos sellaron una jornada que fortaleció la unión de Cande Tinelli y Soledad Aquino. Al retratar esta faceta tan íntima, quedó en evidencia la profunda complicidad familiar, revelando ante el público el costado más auténtico y desconocido de una mamá junto a su hija.

A.E