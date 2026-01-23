Agustina Cherri reveló que Claudia Villafañe es una especie de abuela o tía postiza de sus hijos. A través de sus historias de Instagram, la actriz sorprendió a todos al contar el vínculo tan cercano que los une y la manera en la que la empresaria la ha ayudado durante muchos años.

El vínculo de Claudia Villafañe con los hijos de Agustina Cherri

Claudia Villafañe es una de esas personas que se sienten un poco como la mamá, abuela, hermana o tía de todos. No es para menos, su calidez y cercanía, y el hecho de permanecer tantos años en el presente de los argentinos, y del mundo, le otorgó esa especie de privilegio. Algo que se extendió aún más tras su exitoso paso por MasterChef Celebrity, hace ya algunos años. No por nada, ella misma luce en las redes sociales el apodo de Tata.

Claudia Villafañe.

Esta situación también se extiende a muchos famosos. A lo largo de muchos años, Claudia Villafañe ha generado muchísimo vínculo con algunas de las celebridades más reconocidas del país, tanto por su trabajo como por el día a día y el trajín propio del medio. Basta con ver la enorme cantidad de saludos por su cumpleaños para que esto quede en evidencia.

Con Agustina Cherri pasa algo similar, o al menos así lo dejó claro ella misma. A través de su cuenta de Instagram, la actriz saludó a su hijo Moro por su tercer cumpleaños. En la misma ristra de historias, también aprovechó para dedicarle un afectuoso saludo a “La Tata” y revelar la relación tan especial que la une con sus hijos.

Agustina Cherri.

“Y también cumple años ella”, escribió Agustina Cherri en una foto en la que se las puede ver juntas en las grabaciones de “Los ricos no piden permiso”. “La que siempre cuidó a mis hijos”, añadió.

Seguido a eso, hizo zoom en la postal para detallar como Claudia Villafañe tenía a upa a uno de sus hijos, y lo cómodo que se veía él. “La tata y Nilo. Te amamos”, agregó Agustina, dejando claro el vínculo tan cercano que las une.

La imagen que compartió Agustina Cherri.

De esta manera, Agustina Cherri reveló que Claudia Villafañe es una especie de abuela o tía postiza de sus hijos y que siempre los cuidó. Un vínculo que pocos conocían, pero que deja claro el cariño y el amor que existe entre todos.