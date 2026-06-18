Así es el estilo Boho Gaucho que impone Kelci Rose Bowers, la novia de Marcos Senesi, que remite a las raíces argentinas

Kelci Rose Bowers, novia del futbolista Marcos Senesi, es jugadora de fútbol y modelo. En su red social de Instagram, la influencer comparte sus pasiones y su relación amorosa con el deportista. En las últimas horas, dos publicaciones cautivó al público argentino que comenzó a seguirla en los últimos días tras la convocatoria de su novia al Mundial 2026.

Los originales outfits de Kelci Rose Bowers con guiño a la Argentina

Kelci Rose Bowers, pareja del defensor argentino Marcos Senesi, volvió a captar la atención de sus seguidores con dos looks que reflejan su estética y una de las tendencias poco adaptadas: el estilo boho gaucho. Entre prendas oversize, botas de inspiración western y accesorios con impronta artesanal, la joven inglesa construyó outfits que combinan la tradición campestre con códigos contemporáneos.

En una de las imágenes más comentadas, Kelci Rose Bowers posó en un campo de juego con un conjunto monocromático en tonos marrones. La apuesta estuvo compuesta por un blazer oversize de corte masculino y un pantalón de jean súper amplio y arrugado en el ruedo, dos prendas que aportaron sofisticación y un aire relajado al mismo tiempo. Debajo llevó un top neutro apenas visible, mientras que completó el estilismo con unas botas altas de gamuza en la misma tonalidad.

Kelci Rose Bowers

Como detalle distintivo, Kelci Rose Bowers sumó una cartera estructurada con estampado de cerezas y manijas color suela, que aportó un toque fashionista al outfit. En otra producción, la modelo mostró una versión más marcada de la tendencia boho gaucho o también conocida como gaucho chic. En la fotografía se la puede ver luciendo un crop top negro de mangas amplias confeccionado con efecto cuero, y un pantalón cargo de inspiración militar en tonos arena y estampado camuflado.

Kelci Rose Bowers

Nuevamente, Kelci Rose Bowers eligió las botas de gamuza en color chocolate reafirmando así una de las claves del estilo gaucho chic: la incorporación de elementos ecuestres y rurales reinterpretados desde una mirada fashionista. La pieza más llamativa de su estilismo fue un cinturón ancho compuesto por grandes placas metálicas ornamentadas, un accesorio que remite a la estética country.

Así, lejos de limitarse a las tendencias internacionales, Kelci Rose Bowers parece haber encontrado inspiración en elementos vinculados a la identidad argentina. A través de botas de gamuza, cinturones de impronta artesanal y siluetas que evocan la vestimenta rural, la deportista construye outfits que remiten al universo gauchesco desde una mirada moderna.

Qué es el estilo boho gaucho que elige Kelci Rose Bowers

La tendencia boho gaucho o gaucho chic surge de la fusión entre la tradición rural sudamericana y el espíritu bohemio que domina la moda actual. Este estilo toma elementos característicos de la indumentaria de campo, como botas de cuero, cinturones artesanales, prendas amplias, tela de gamuza y una paleta en tonos tierra, y los combina con siluetas modernas, textiles sofisticados y accesorios de lujo.

Kelci Rose Bowers

Además, esta corriente se asemeja a la estética boho western, impulsado por firmas de moda y celebridades que recuperaron códigos del universo cowboy y ecuestre. La diferencia está en que la versión gaucha incorpora referencias más vinculadas al campo argentino con una fuerte presencia de materiales nobles, colores naturales y un aire relajado. De esta manera, el estilo Boho Gaucho que impone Kelci Rose Bowers, la novia de Marcos Senesi, en sus looks más recientes remite a las raíces argentinas y cautiva por completo a sus seguidores.