De Agustina Gandolfo a Antonela Roccuzzo: los mejores looks de las mujeres de La Scaloneta

Dentro y fuera de la cancha, son mucho más que el sostén de cada jugador. Aunque mantienen perfiles muy diferentes, las mujeres de la Scaloneta comparten una misma característica: la incondicionalidad. Y si hay algo que también las une es que cada una de sus apariciones en la tribuna se convierte en una verdadera vidriera de moda. Tras la victoria de la Selección argentina por 3 a 1 frente a Jordania, muchas de ellas apostaron por looks en clave albiceleste, donde la camiseta oficial se fusionó con accesorios de lujo y piezas que marcaron tendencia.

Antonela Roccuzzo y sus hijos, Mateo y Ciro Messi

Agustina Gandolfo

Desde Dallas, Antonela Roccuzzo fue una de las primeras en acaparar todas las miradas. Acompañada por sus hijos Mateo y Ciro Messi —mientras Thiago disputaba una final con la academia del Inter Miami en Punta Cana—, eligió un look relajado compuesto por una camiseta corta de la Selección, jean recto de tiro alto y accesorios dorados. Otra de las presentes fue Camila Galante, esposa de Leandro Paredes, quien asistió junto a sus hijos Victoria, Giovanni y Lautaro. Para alentar desde la tribuna sumó una minicartera Chanel celeste, el complemento perfecto para acompañar la camiseta argentina. Días atrás, además, había celebrado el cumpleaños del futbolista con un emotivo mensaje: "Te merecés todo lo bueno de este mundo. Feliz de compartir esta vida con vos".

Leandro Paredes junto a Camila Galante y sus hijos, Victoria, Giovanni y Lautaro

Leandro Paredes y Camila Galante

Camila Galante y sus tres hijos, Victoria, Giovanni y Lautaro Paredes

Otra de las protagonistas de la jornada fue Magui Alcacer, pareja de Giovani Lo Celso, autor del primer gol del encuentro. La influencer posó junto a su hija Emilia y celebró el gran momento del mediocampista con un sentido mensaje: "Por tu lucha, perseverancia y constancia, la vida siempre trae revancha y esto va a quedar guardado para siempre". Sus palabras también encontraron eco en las declaraciones de Lionel Scaloni, quien recordó la ausencia del jugador en el Mundial anterior: "Se perdió el Mundial anterior de manera cruda y esperábamos darle la oportunidad".

Magui Alcacer, la novia de Giovani Lo Celso, con su hija Emilia

Al exclusivo grupo también se sumó Agustina Gandolfo, pareja de Lautaro Martínez, quien eligió una versión musculosa de la camiseta oficial, ideal para las altas temperaturas, combinada con una bandolera Chanel blanca. También dijeron presente la empresaria Caro Calvagni, esposa de Nicolás Tagliafico, y Valu Cervantes, pareja de Enzo Fernández, que apostó por la clásica camiseta albiceleste junto a un jean celeste claro, una de las combinaciones favoritas del street style.

Valu Cervantes

Agustina Gandolfo

Marcos Senesi y Kelci Rose

Entre las nuevas incorporaciones del Mundial 2026 apareció Kelci Rose, influencer y futbolista inglesa que mantiene una relación con Marcos Senesi. Para la ocasión, reinterpretó el look futbolero con una propuesta que combinó chaqueta, sombrero, lentes de sol y los colores de la Selección, cerrando un verdadero dream team fashion en las tribunas argentinas.