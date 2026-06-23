Agus Gandolfo mostró su exigente entrenamiento en pleno Mundial: "A la luna"

Agus Gandolfo se mostró firme en su compromiso con la actividad física durante la Copa del Mundo, dejando ver cómo combina su rutina deportiva con los días de competencia en los que apoya a su pareja, Lautaro Martínez. Con un estilo simple y enfocado en el entrenamiento, la influencer reflejó la importancia que le da a mantener la constancia en cada jornada, incluso en medio de viajes y compromisos. Su presencia en un entorno preparado para la práctica física refuerza la idea de disciplina y constancia como parte de su vida diaria.

Tras la clasificación de Argentina, Agus Gandolfo sorprendió con una exigente rutina de entrenamiento

Agus Gandolfo compartió imágenes de una exigente práctica que realizó en Estados Unidos, donde se encuentra acompañando a Lautaro Martínez en el Mundial. Con un look deportivo y un entorno preparado para la musculación, dejó en evidencia que su disciplina se mantiene intacta más allá de los viajes y compromisos. La escena mostró un espacio sencillo pero equipado, que le permitió realizar una rutina completa y mantener su estilo fitness en plena competencia internacional.

Agustina Gandolfo

Tras el triunfo de la selección argentina y la clasificación a los 16vos de final, la influencer dejó en claro que nada impide que mantenga su rutina de ejercicios. “Me sigue entrenando así viaje a la luna”, escribió en su publicación, destacando que su entrenador continúa enviándole rutinas de musculación a pesar de su viaje. En esta ocasión, la modelo no entrenó sola, sino que la acompañó su papá durante la exigente jornada. “Hoy con papá mono”, agregó en otra de sus publicaciones, mostrando la complicidad de ambos.

Las imágenes que posteó Agus Gandolfo la mostraron sonriente, con un look cómodo y funcional, ideal para una rutina intensa. Para esta rutina de ejercitación eligió un short azul suelto y un top blanco, prendas que le permitieron libertad de movimiento y frescura durante la práctica. El gimnasio donde se entrenó se mostró simple y equipado con máquinas de musculación, colchonetas y pelotas de pilates, elementos que le permitieron realizar una combinación de ejercicios de fuerza y trabajo en suelo.

Con esta publicación, la modelo reafirmó su compromiso con el entrenamiento físico, incluso en medio de la vorágine mundialista. Su mensaje transmitió disciplina y constancia, valores que la acompañan más allá de los viajes y compromisos. La influencer dejó en claro que su rutina no se detiene, a pesar de los viajes donde acompaña a Lautaro Martínez. En más de una ocasión destacó que la actividad física es parte esencial de su vida cotidiana, independientemente del contexto deportivo que la rodea.

Agus Gandolfo y Caro Calvagni mostraron sus rutinas de entrenamiento al aire libre en medio del Mundial

En los últimos días, Agus Gandolfo también compartió momentos de actividad física junto a Caro Calvagni. Ambas aprovecharon su estadía en Estados Unidos para salir a correr por las calles de Kansas, ciudad donde siguen de cerca la participación de la selección argentina. Las parejas de Lautaro Martínez y Nicolás Tagliafico se mostraron felices de mantener su estilo de vida saludable, demostrando que el Mundial no es un motivo para abandonar sus hábitos deportivos.

Caro Calvagni y Agus Gandolfo

La rutina que siguieron consistió en una exigente jornada de running que incluyó cinco kilómetros, realizados junto a su entrenador personal. La dueña de la marca Calvagni fue la primera en mostrar parte del recorrido con una postal y un breve mensaje que reflejaba el esfuerzo realizado. Luego, la modelo se sumó con una fotografía grupal al finalizar la actividad, en la que se las veía sonrientes y acompañadas por su preparador físico. “Se armó team de running mundialista”, escribió, dejando en claro la complicidad y el buen vínculo que las une.

El look que eligieron Agus Gandolfo y Caro Calvagni durante su salida fue cómodo, pero marcado por las tendencias deportivas. Ambas lucieron tops ajustados y shorts sueltos que les permitieron libertad de movimiento durante el recorrido. Además de acompañar a sus esposos en el Mundial, ellas aprovecharon el tiempo para reforzar su amistad y compartir rutinas que forman parte de su vida cotidiana. La jornada en Kansas fue una muestra más de cómo ambas combinan la pasión por el deporte con la experiencia de vivir de cerca la Copa del Mundo.

Caro Calvagni y Agus Gandolfo

Agus Gandolfo reafirma su constancia en el entrenamiento físico, mostrando cómo la disciplina y la organización forman parte de su rutina incluso en medio del Mundial. Su presencia en espacios deportivos y la elección de prácticas que combinan fuerza y resistencia reflejan un estilo de vida que se sostiene más allá de los viajes y compromisos. La influencer logra mantener la continuidad de su preparación, integrando momentos familiares y actividades compartidas que acompañan su día a día.

VDV