Antonela Roccuzzo apostó por su look de la suerte en Argentina contra Jordania: jean wide leg y camiseta crop top

Antonela Roccuzzo volvió a acompañar a la selección argentina en una nueva presentación del Mundial 2026. Desde las tribunas, la empresaria dijo presente en el triunfo contra Jordania, correspondiente al cierre de la fase de grupos, donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni ya aseguró su clasificación a los 16avos de final.

El look de Antonela Roccuzzo para Argentina contra Jordania

Para alentar a la Scaloneta en el último partido de la fase de grupos, Antonela Roccuzzo apostó por una fórmula que ya se convirtió en un clásico de sus apariciones mundialistas. Acompañada por sus hijos, Mateo y Ciro, lució la camiseta oficial de la selección argentina combinada con un jean de tiro alto, corte wide leg y lavado azul oscuro, una de las siluetas favoritas de las últimas temporadas.

Antonela Roccuzzo y sus hijos, Mateo y Ciro Messi, en Argentina contra Jordania

La influencer completó el estilismo con zapatillas deportivas celestes y blancas, un collar con un dije dorado y un beauty look natural, con el cabello lacio, raya al medio y maquillaje en tonos neutros. Un conjunto relajado, cómodo y fiel a su estilo, pensado para disfrutar de una jornada de fútbol desde las tribunas.

Lejos de los looks recargados, la empresaria volvió a demostrar que encontró una combinación infalible que repite desde el Mundial de Qatar 2022: camiseta de la selección, jean y zapatillas. Un uniforme casual que adaptó con pequeñas variaciones en los distintos partidos y que ya forma parte de su identidad fashion.

Antonela Roccuzzoy sus tres hijos en el Mundial de Qatar 2022

El día terminó con una nueva alegría para la familia Messi. Argentina venció 3 a 1 a Jordania en el cierre de la fase de grupos y selló su clasificación a los 16avos de final. Lionel Messi, que comenzó el encuentro en el banco de suplentes para administrar las cargas físicas, ingresó en el segundo tiempo y marcó un gol de tiro libre que desató la locura del estadio.

Antonela Roccuzzo en Argentina contra Argelia

Una vez más, Antonela Roccuzzo volvió a demostrar por qué es una de las principales referentes del estilo sporty chic. Con cada aparición durante el Mundial 2026 logra combinar prendas deportivas con básicos urbanos y accesorios de lujo, una fórmula que la convirtió en inspiración para miles de fanáticas que siguen tanto sus elecciones de moda como su apoyo incondicional a la Selección Argentina.