De Teté Coustarot y Mirtha Legrand a Ingrid Grudke y Teresa Calandra: los mejores looks del histórico desfile de Claudio Cosano

Mirtha Legrand, Teté Coustarot, Ingrid Grudke, Teresa Calandra, Flor de la V, Elba Marcovecchio y Yuyito González fueron algunas de las personalidades que dijeron presente en una noche donde la moda volvió a ocupar el centro de la escena. Entre estilismos elegantes, tejidos de lujo y guiños a la alta costura clásica, los invitados desplegaron sus mejores apuestas fashionistas para celebrar los 30 años de Claudio Cosano en el mundo de la moda.

Ailen Siboldi en el Desfile Cosano 2026

Varias de las figuras más reconocidas del espectáculo, la moda y la televisión se reunieron para acompañar a Claudio Cosano en la presentación de PERMANENCIA, la colección con la que celebró más de tres décadas de trayectoria en la industria. La propuesta sirvió como marco para una noche donde el diseño nacional y la elegancia fueron protagonistas.

Débora Plager en el Desfile Cosano 2026

De Teté Coustarot y Mirtha Legrand a Ingrid Grudke y Teresa Calandra: los mejores looks de la noche

Fiel a su histórica elegancia, Mirtha Legrand llegó con un estilismo que reflejó el glamour clásico que la caracteriza. La conductora lució un abrigo en tono marfil de textura suave combinado con una vestido brocado en tonos dorados y cobrizos. El conjunto se completó con joyas llamativas, zapatos metalizados y un beauty look impecable que reforzó una imagen sofisticada y atemporal.

Mirtha Legrand llegando al Desfile Cosano 2026

Flor de la V en el Desfile Cosano 2026

Teté Coustarot también apostó por una estética refinada y elegante, alineada con el espíritu de la noche. Su elección destacó por la sobriedad y la sofisticación, reafirmando el estilo clásico que la convirtió en una de las grandes referentes de la moda argentina.

Teté Coustarot en el Desfile Cosano 2026

Elba Marcovecchio en el Desfile Cosano 2026

Por su parte, Ingrid Grudke sorprendió con una propuesta monocromática en tono lavanda. El conjunto, compuesto por blazer estructurado, chaleco sastrero y pantalón wide leg, aportó una mirada moderna sobre la sastrería femenina. El detalle de un pañuelo floral anudado en la cintura sumó un toque romántico que contrastó con la fuerza de la silueta.

Ingrid Grudke en el Desfile Cosano 2026

Mariano Martínez en el Desfile Cosano 2026

Del mismo modo, Barby Franco apostó por una estética sofisticada con guiños al lujo clásico. La modelo lució un minivestido estructurado en tono blanco con textura tipo tweed, uno de los tejidos más asociados a la elegancia atemporal, acompañado por una chaqueta a juego llevada sobre los hombros. Los detalles negros en contraste, los botones metálicos y la cintura marcada aportaron una sutil inspiración military chic.

Barby Franco en el Desfile Cosano 2026

Teresa Garbesi y Claudio Cosano

Entre las figuras más fotografiadas también estuvo Teresa Calandra, quien se inclinó por un conjunto de inspiración francesa confeccionado en tweed blanco y negro. Los detalles en contraste, los guantes de cuero y las gafas oversize aportaron una impronta chic que remitió a las grandes casas de moda europeas.

Teresa Calandra en el Desfile Cosano 2026

A ellas se sumaron otras personalidades como Daniela Cardone, Carmen Yazalde, Adriana Brodsky, Anamá Ferreira y Flor de la V, quienes acompañaron la celebración con estilismos que oscilaron entre la elegancia clásica y las tendencias contemporáneas.

Soledad Villareal en el Desfile Cosano 2026

Nora Colisomo en el Desfile Cosano 2026

Sobre la pasarela desfilaron modelos como Ingrid Grudke, Barby Franco, Anabel Sánchez, Soledad Villarreal, Débora Plager, Evelyn Scheidl y Virginia Elizalde, entre otras figuras. La colección recorrió distintas etapas de la vida femenina a través de piezas de prêt-à-couture y alta costura confeccionadas con géneros nobles, bordados realizados a mano y una marcada atención al detalle.

Natalia Pereyra en el Desfile Cosano 2026

Entre invitadas de la talla de Mirtha Legrand y Teté Coustarot, y modelos como Ingrid Grudke y Teresa Calandra que aportaron glamour dentro y fuera de la pasarela, Claudio Cosano celebró más de tres décadas de trayectoria con una propuesta que puso en valor la elegancia atemporal y la artesanía.