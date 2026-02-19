Ingrud Grudke reveló su mejor receta de empanadas de uvas caseras: una tradición europea adaptada

Ingrid Grudke volvió al ruedo en su faceta culinaria. Tras haberse alejado un tiempo de sus destrezas en la cocina, la modelo retomó este hobby y compartió con sus seguidores en su cuenta personal de Instagram su receta infalible de empanadas de uva para salir del paso. A través de simples pasos y pocos ingredientes, la experta fashionista revivió un clásico de su infancia que le preparaba su mamá.

Las empanadas agridulces de Ingrid Grudke

Para aprovechar la temporada de verano y los alimentos que brinda la naturaleza en esta época, Ingrid Grudke no dudó en compartirles a sus seguidores una receta que hacía su madre cuando era niña. Nacida y criada en Misiones, la fisicoculturista contó cómo nacieron estos sabores que le recuerdan a su infancia. “Vivíamos en la Chacra en Los Helechos, lo hacía cuando era la época de uvas o sea en esta fecha hasta febrero tenemos uvas de la colonia, así le decimos acá, una uva negra morada, dulce y más pequeña que la que vemos en cualquier frutería”, explicó en un texto que compartió al pie del video en la que se la ve preparando este clásico misionero.

Ingrid Grudke | Instagram

Ingredientes:

Uvas negras (cantidad necesaria)

Tapas de empanadas.

Azúcar (cantidad necesaria)

Crema de leche (opcional).

Preparación:

A diferencia de las grandes elaboraciones de este tipo de comidas, la receta de Ingrid Grudke sólo requiere dos simples pasos. Por un lado, en un bowl, colocar las uvas previamente, quitar las semillas del interior. Allí, agregar una cucharada de azúcar para agregarle sabor a las pequeñas frutitas. Una vez mezcladas, proceder a rellenar las tapas de empanadas y hacer el repulgue correspondiente. “Luego lo armas como cualquier empanada, la pones a hervir y ¡listo! Yo le agrego crema de leche porque me gusta”, añadió.

A diferencia de la cocción en horno o fritas, la influencer sostuvo que su madre las ponía en el interior de una olla al fuego, como si fuese una especie de pasta rellena. En el posteo que realizó, señaló que este plato es característico de la región que la vio crecer. “Son recetas que mi mamá inventaba con productos que se tenía en la Chacra. Sé que muchos vecinos también hacían esto”, dijo.

Empanadas de Uvas de Ingrid Grudke | Instagram

Ingrid Grudke, una infancia ligada a sus raíces

El motivo por el que la mamá de Ingrid Grudke hervía la masa responde a una tradición culinaria de su linaje. “Es una especie de varenike, plato típico ucraniano, en misiones tenemos tantas costumbres de otros países por la influencia de inmigrantes, que copiamos ideas de otros platos típicos de diferentes nacionalidades y las adaptamos a lo que nos da nuestra tierra misionera”, reveló poniendo en manifiesto la creación de nuevos platos como consecuencia de la riqueza cultural de diversos pueblos extranjeros que habitan el suelo argentino de la región noreste.

Con esta receta adaptada de platos tradicionales de Ucrania y adaptados a las manos misioneras, Ingrid Grudke desbloqueó un sabor que tenía archivado en su memoria. “Surgió un recuerdo de sabores de estas fechas”. De esta manera, la top model compartió una técnica rica, fácil y rápida que, los amantes de lo agridulce puedan crear cuando quieran probar nuevos gustos o bien, cuando el reloj ajuste.

NB