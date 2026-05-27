Las tiernas fotos del día de campo de Cande Ruggeri y su hija Vita

Cande Ruggeri volvió a enamorar a sus seguidores al mostrar parte de su día de campo junto a su hija Vita en Ecoterra, una granja educativa y ecológica rodeada de naturaleza y animales. A través de un video divertido lleno de momentos espontáneos y familiares, la influencer dejó ver la complicidad que mantiene con la pequeña de tres años.

Cande Ruggeri y Vita

Con más de dos millones de seguidores en Instagram, Cande Ruggeri suele compartir escenas de su maternidad desde un enfoque relajado y cotidiano. Esta vez, la modelo eligió mostrar una experiencia pensada para el contacto con los animales, el juego y el aprendizaje al aire libre, en una jornada que también contó con la presencia de Nicolás Maccari.

Así fue el mágico día de Cande Ruggeri junto a Vita

Cande Ruggeri y Vita tuvieron la oportunidad de tener contacto directo con los animales. En primer lugar, madre e hija pudieron interactuar con un pequeño ternero blanco; sin embargo de a poco se fueron sumando otros animales, como cabras, vacas, caballos, cerdos y hasta una llama.

Uno de los momentos más tiernos de la tarde fue cuando Vita alimentó a una cabra con sus propias manos. Además de las actividades con animales, la familia también disfrutó de distintos juegos recreativos. Nicolás Maccari se arriesgo lanzándose de una tirolesa y un gran tobogán de madera.

La conexión entre Cande y Vita que conquista las redes

Más allá de la experiencia en la granja, el video volvió a reflejar el fuerte vínculo entre Cande Ruggeri y su hija Vita. La modelo suele definirse como una mamá muy compañera y activa, algo que se percibe en cada una de las actividades que comparte con sus seguidores en redes sociales.

Cande Ruggeri y Vita

Con este tipo de publicaciones, Cande Ruggeri continúa consolidando uno de los contenidos que mejor funciona en sus redes: la combinación entre maternidad, experiencias familiares y momentos cotidianos protagonizados junto a su hija Vita.