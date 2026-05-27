Las tiernas fotos del día de campo de Cande Ruggeri y su hija Vita

Cande Ruggeri volvió a enamorar a sus seguidores al mostrar parte de su día de campo junto a su hija Vita en Ecoterra, una granja educativa y ecológica rodeada de naturaleza y animales. A través de un video divertido lleno de momentos espontáneos y familiares, la influencer dejó ver la complicidad que mantiene con la pequeña de tres años.
Con más de dos millones de seguidores en Instagram, Cande Ruggeri suele compartir escenas de su maternidad desde un enfoque relajado y cotidiano. Esta vez, la modelo eligió mostrar una experiencia pensada para el contacto con los animales, el juego y el aprendizaje al aire libre, en una jornada que también contó con la presencia de Nicolás Maccari.
Así fue el mágico día de Cande Ruggeri junto a Vita
Cande Ruggeri y Vita tuvieron la oportunidad de tener contacto directo con los animales. En primer lugar, madre e hija pudieron interactuar con un pequeño ternero blanco; sin embargo de a poco se fueron sumando otros animales, como cabras, vacas, caballos, cerdos y hasta una llama.
Uno de los momentos más tiernos de la tarde fue cuando Vita alimentó a una cabra con sus propias manos. Además de las actividades con animales, la familia también disfrutó de distintos juegos recreativos. Nicolás Maccari se arriesgo lanzándose de una tirolesa y un gran tobogán de madera.
La conexión entre Cande y Vita que conquista las redes
Más allá de la experiencia en la granja, el video volvió a reflejar el fuerte vínculo entre Cande Ruggeri y su hija Vita. La modelo suele definirse como una mamá muy compañera y activa, algo que se percibe en cada una de las actividades que comparte con sus seguidores en redes sociales.
Con este tipo de publicaciones, Cande Ruggeri continúa consolidando uno de los contenidos que mejor funciona en sus redes: la combinación entre maternidad, experiencias familiares y momentos cotidianos protagonizados junto a su hija Vita.