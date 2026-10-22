Dolores Barreiro dio cátedra de estilo en Jujuy con su look boho chic

Dolores Barreiro volvió a mostrar su estilo personal con una apuesta que combina comodidad, color y prendas versátiles. Este miércoles, la modelo compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotos tomadas durante su visita a un mercado de Jujuy, donde posó entre puestos de frutas y verduras con un look relajado que tuvo una gran protagonista: una falda coral de largo midi y mucho movimiento.

Dolores Barreiro

El look estilo bohemio que impuso Dolores Barreiro en Jujuy

La falda, prenda estrella del look de Dolores Barreiro, se destaca por su silueta amplia, con vuelo y una caída fluida que acompaña cada paso. En una combinación de tonos rosados y coral, aporta luminosidad al conjunto y se convierte en una alternativa para quienes buscan sumar color al guardarropa de primavera-verano. Su largo por debajo de las rodillas y su volumen le dan presencia sin necesidad de recurrir a estampas o detalles recargados.

El look de Dolores Barreiro en Jujuy

Para equilibrar el protagonismo de la falda midi, la empresaria eligió prendas básicas y de inspiración casual. Llevó una remera blanca de cuello redondo y una camisa de jean celeste, con las mangas arremangadas, que sumó una textura diferente al conjunto. El resultado fue un estilismo descontracturado, en el que las piezas cotidianas conviven con una prenda de fuerte impacto visual.

Otro detalle que llamó la atención fue el suéter verde oliva anudado a la cintura. Además de marcar el talle, el accesorio incorporó un contraste cromático que reforzó el espíritu fresco del look. La combinación de coral, blanco, celeste y verde demuestra que los tonos intensos también pueden convivir en un mismo outfit cuando se equilibran con básicos y colores complementarios.

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Los accesorios terminaron de definir la propuesta. Dolores Barreiro sumó anteojos de sol blancos, collares en tonos cálidos, pulseras y un bolso grande de tela con rayas azules y turquesas. En los pies, eligió calzado de inspiración cómoda, acompañado por medias marrones a la vista, un detalle que reforzó la impronta relajada del conjunto y su conexión con un estilo bohemio.

Cómo llevar la falda midi esta temporada

El look de Dolores Barreiro deja una idea fácil de adaptar para los días cálidos: combinar una falda amplia y colorida con prendas simples que permitan que se destaque. Una camisa de jean, una remera blanca o una musculosa básica pueden funcionar como complemento, mientras que los accesorios aportan personalidad sin quitarle protagonismo a la pieza central.

Para una versión más urbana, la falda midi también puede llevarse con sandalias bajas, zapatillas o alpargatas. Si la idea es sumar un contraste de color, se pueden incorporar bolsos, pañuelos o prendas livianas en tonos verdes, azules o amarillos. Con su elección en Jujuy, la empresaria mostró cómo una falda de silueta clásica puede convertirse en el punto de partida de un look actual, cómodo y lleno de color para la primavera-verano.