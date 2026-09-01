De Camila Morrone y Pampita a Dolores Barreiro: las famosas imponen la tendencia cottagecore

El "cottagecore" trasciende los límites de las redes sociales para instalarse firmemente en el streetstyle y en los armarios de nuestras máximas referentes. Desde la sofisticación internacional de Camila Morrone y la gracia inconfundible de Pampita hasta el espíritu libre de Dolores Barreiro, las famosas adoptan con fuerza esta corriente que celebra la simplicidad y el retorno a la naturaleza. Esta marea romántica propone un refugio estético donde los vestidos etéreos y los detalles artesanales mandan en cada aparición pública, transformando por completo las calles y los destinos de descanso.

Camila Morrone apuesta al cottagecore mediante vestidos estampados con volados y cintas

Radiografía de los looks: Cómo llevan la tendencia Pampita, Camila Morrone y Dolores Barreiro

Las figuras del espectáculo reinterpretan la estética campestre con improntas muy personales y sofisticadas que marcan el pulso de la moda actual. Camila Morrone deslumbra con un romántico vestido largo de gasa transparente en tono blanco crema, adornado con un delicado estampado floral en tonos rosados y verdes. El diseño presenta un escote en V profundo con un lazo rosa central, mangas cortas estilo mariposa y una falda escalonada con volantes que añade volumen y movimiento.

Pampita con un vestido artesanal, largo midi con chatas

Por su parte, Pampita luce un vestido midi en tono amarillo suave, con tirantes finos, escote halter y un llamativo dobladillo festoneado que destaca por sus complejos bordados artesanales y coloridos de flores y loros, complementado con sandalias bajas tipo ojotas y anteojos de sol oscuros.

Dolores Barreiro con un vestido holgado, mangas globo y bolsa de compras

En tanto, Dolores Barreiro opta por un vestido largo de color amarillo intenso con mangas largas, escote en V y un detalle de argolla central con cut-outs en la cintura, acompañado de una falda de silueta fluida con un voluminoso volante en el dobladillo y una bolsa de tela rayada de compras.

El fenómeno Cottagecore: Un viaje bucólico hacia la calma

Esta corriente estética idealiza la vida rural y agrícola, traduciéndose en el universo de la moda mediante prendas que evocan una existencia apacible y conectada con el entorno natural. Nace como un refugio frente al vértigo contemporáneo, popularizándose masivamente en plataformas digitales hasta consagrarse en el street style más exclusivo y codiciado. Las claves del movimiento apelan a la nostalgia a través de texturas nobles, siluetas desestructuradas y una paleta cromática inspirada directamente en los colores luminosos de la campiña.

Juliana Awada con un vestido romántico blanco y bolsa canasto

Otras personalidades de gran peso en la escena nacional también suman adeptas a esta corriente, como Juliana Awada, quien camina descalza por senderos verdes luciendo un vestido largo blanco de tirantes finos con delicados detalles de encaje y transparencias que recuerdan a un camisón vintage, complementado con una cesta de mimbre tipo shopper.

Gabriela Sabatini con un vestido de delicado estampado y largo midi

Asimismo, Gaby Sabatini aporta su impronta con un vestido midi de tirantes finos en un suave tono amarillo, delicadamente estampado con pequeñas flores azules y amarilla, un corpiño ajustado con ligero drapeado y una falda fluida de dobladillo asimétrico. Para dominar este estilo sin caer en disfraces, resulta indispensable priorizar el uso de tejidos naturales como el lino y el algodón, incorporar accesorios artesanales de mimbre o paja y apostar por la total fluidez de las prendas.

De este modo, el estilo campestre demuestra que llegó para quedarse, consolidando una vez más el reinado absoluto de Camila Morrone, Pampita y Dolores Barreiro como las máximas abanderadas del buen gusto y la elegancia descontracturada.