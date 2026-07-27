Así es la vida de Dolores Barreiro en Europa: paseo a caballo, navegación y looks en tendencia

Dolores Barreiro lleva más de dos años viviendo en Inglaterra junto a su pareja, el polista Santiago Gómez Romero, y dos de sus cinco hijos. A través de su cuenta personal de Instagram, la modelo activó el modo turista y compartió algunas postales de sus recorridos por distintos lugares emblemáticos del Reino Unido, destinos cargados de historia y paisajes increíbles que se convierten en recuerdos para atesorar.

La nueva vida de Dolores Barreiro en Europa

En 2019, tras 21 años de matrimonio, Dolores Barreiro y Matías Camisani decidieron ponerle punto final a su relación. Tiempo después, la empresaria conoció a Santiago Gómez Romero, un polista de 36 años, 14 menor que ella. El vínculo comenzó en un asado entre amigos y tuvo un nuevo capítulo en Ibiza, donde volvieron a encontrarse. El noviazgo se hizo público en septiembre de 2021 y quedó formalmente confirmada hacia fines de ese año.

Dolores Barreiro junto a su familia en Inglaterra | Instagram

Desde entonces, la pareja construyó una vida en Hindhead​, Inglaterra, país donde el deportista desarrolla su profesión. Allí, la experta fashionista se instaló junto a Sura e Indira, los dos hijos menores, logrando conformar una familia ensamblada y compartiendo viajes y jornadas familiares a puro relax y diversión. "Esta experiencia en Inglaterra es una aventura familiar que nos ha unido más que nunca. Vivir en Hindhead ha sido un cambio refrescante. Aquí encuentro paz y un ritmo de vida que me permite estar más presente para mis hijos y para mí misma", expresó en su momento Dolores durante el proceso de mudanza.

Este último fin de semana de julio, ambos aprovecharon para recorrer algunos de los destinos más emblemáticos del suelo inglés junto a los niños. La escapada incluyó paseos a caballo, tardes de navegación y también un espacio dedicado a la moda.

Uno de los lugares que visitaron fue Virginia Water, un pintoresco pueblo de Surrey, en el sureste de Inglaterra, ubicado a unos 32 kilómetros de Londres. La zona se encuentra junto al Virginia Water Lake, un lago artificial emplazado que ofrece un entorno natural de gran riqueza visual, rodeado de historia y paisajes que invitan a disfrutar de una jornada al aire libre.

Dolores Barreiro junto a su familia en Inglaterra | Instagram

Dolores Barreiro y su familia activaron el modo turista

Dolores Barreiro registró a través de sus redes sociales algunas de las postales más significativas de sus días de relax y desconexión en Inglaterra. Su hija Indira fue una de las grandes protagonistas del álbum familiar y apareció en distintas postales que reflejaron el espíritu de su paseo por los rincones más emblemáticos del país. En una de las imágenes, se la ve subir por un puente de madera para cruzar hacia el otro lado del lago, mientras que en otras recorre los senderos rodeados de una frondosa vegetación, característica del paisaje.

Indira, la hija de Dolores Barreiro | Instagram

El vínculo de la menor con la pareja de su madre también quedó especialmente retratado. La niña mantiene una conexión muy especial con el polista y en varias de las postales se los ve muy unidos, caminando de la mano y compartiendo distintas actividades. Además, durante la escapada hubo tiempo para que Indira practique polo y disfrutara de diferentes cabalgatas en los establos.

Indira, la hija de Dolores Barreiro | Instagram

El álbum también incluyó recorridos por ferias artesanales, donde madre e hija se detuvieron a observar vajillas antiguas y piezas de porcelana, además de paseos por la playa y por la zona portuaria de la ciudad. Además, estos recorridos se completaron con vistas panorámicas a la arquitectura que caracteriza a la ciudad inglesa y sus caminos sinuosos, juegos de mesa, variada gastronomía y distintas actividades pensadas para disfrutar todos juntos.

Como era de esperarse, la empresaria también encontró un espacio para la moda y aprovechó el verano europeo para lucir algunas de las prendas de su emprendimiento de indumentaria. Con la playa y los paisajes costeros como escenario, modeló distintos looks de inspiración veraniega y volvió a combinar su faceta empresarial con su pasión por la moda.

Dolores Barreiro junto a su familia en Inglaterra | Instagram

Fiel a su espíritu nómade y a una filosofía de vida estrechamente ligada a la naturaleza, Dolores Barreiro volvió a encontrar en este viaje por el suelo inglés una oportunidad para descubrir nuevos paisajes y disfrutar de los pequeños placeres que ofrece Inglaterra. Aunque lleva más de dos años viviendo en dicho país, la modelo activó el modo turista y recorrió algunos de los rincones más emblemáticos de la región junto a su pareja y dos de sus cinco hijos. Este paseo se convirtió para ella en una forma de explorar, conectar y atesorar nuevas experiencias junto a su familia.