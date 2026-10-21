El presente de Valentino, el hijo mayor de Dolores Barreiro y Matías Camisani, que eligió un camino diferente a su familia

Valentino, el hijo mayor de Dolores Barreiro y Matías Camisani, creció rodeado de una familia reconocida dentro del espectáculo argentino, pero eligió desarrollar su vida en un entorno diferente. Con el paso de los años, fue definiendo intereses personales vinculados al trabajo artístico y a la exploración creativa, priorizando proyectos construidos desde una mirada propia. Instalado en Buenos Aires y enfocado en sus actividades, consolidó una rutina marcada por el perfil bajo.

Lejos del recorrido de sus padres: El presente de Valentino, el hijo mayor de Dolores Barreiro y Matías Camisani

Valentino Camisani construyó su propio recorrido lejos de los ámbitos que hicieron conocidos a sus padres. A sus 25 años, el hijo de Dolores Barreiro y Matías Camisani desarrolló intereses vinculados a la creación artística y orientó sus esfuerzos hacia proyectos relacionados con el universo del sonido. Mientras gran parte de su familia estuvo asociada durante años al mundo de la moda y los medios, él encontró una forma diferente de expresar sus inquietudes creativas.

Valentino, el hijo mayor de Dolores Barreiro y Matías Camisani

Desde que era un niño, el joven artista vivió rodeado de la exposición por la popularidad de sus padres. La modelo y el músico formaron una de las parejas más reconocidas del ambiente artístico argentino durante más de dos décadas y tuvieron cinco hijos: Valentino, Salvador, Milo, Suria e Indra. Sin embargo, desde temprana edad, el mayor del clan mostró inquietudes diferentes, vinculadas principalmente con las expresiones artísticas que se desarrollan detrás de escena.

Lejos de buscar protagonismo frente a las cámaras, eligió concentrarse en proyectos personales relacionados con la creación musical. El interés de Valentino Camisani se enfocó en la producción, la experimentación sonora y el desarrollo de composiciones propias. Esa decisión lo llevó a construir una carrera ligada al trabajo creativo, explorando distintos géneros y estilos que le permitieron desarrollar una impronta propia dentro del ámbito musical.

Dolores Barreiro, Matías, Valentino, Salvador, Milo, Suria e Indra Camisani

Entre sus principales publicaciones, en su cuenta de YouTube, aparecieron propuestas vinculadas al trap, la música instrumental y corrientes alternativas que ocupaban gran parte de sus proyectos. A través de distintas plataformas digitales compartió producciones originales y trabajos experimentales donde predominaban sonidos urbanos y composiciones de carácter electrónico. De esa manera, comenzó a dar sus primeros pasos dentro de un ámbito muy diferente al que convirtió en figuras conocidas a Dolores Barreiro y Matías Camisani.

A sus 25 años, Valentino Camisani se enfoca en su propio camino ligado al arte y la música

Mientras Dolores Barreiro atravesaba una etapa de cambios personales y nuevos proyectos fuera del país, Valentino Camisani decidió mantener su base en la Ciudad de Buenos Aires. La decisión estuvo relacionada con su deseo de continuar desarrollando su carrera artística y consolidar sus proyectos musicales en un entorno que conocía desde siempre. Junto a algunos de sus hermanos, decidieron quedarse en el país, sosteniendo así su rutina.

Dolores Barreiro, Valentino, Salvador, Milo, Suria e Indra Camisani

Su vínculo con la música no se limitó únicamente a la producción. También dedicó tiempo a perfeccionar habilidades técnicas vinculadas al sonido, la grabación y la composición. Ese interés por el trabajo creativo detrás de las canciones formó parte de una búsqueda personal que lo diferenció de la trayectoria profesional seguida por su entorno familiar. Mientras la moda ocupó un lugar central en la historia de sus padres, él encontró su espacio en estudios, equipos de grabación y programas de producción.

En paralelo, Valentino Camisani desarrolló una estética propia que también pudo verse reflejada en las imágenes compartidas en sus perfiles personales. Allí solía mostrar aspectos de su vida cotidiana, fotografías vinculadas a sus proyectos artísticos y distintos momentos relacionados con el proceso creativo de su trabajo. En muchas de esas publicaciones aparecían referencias directas a la música, instrumentos, sesiones de producción y materiales que formaban parte de su universo creativo.

Valentino, el hijo mayor de Dolores Barreiro y Matías Camisani

Valentino, el hijo mayor de Dolores Barreiro y Matías Camisani, construyó un recorrido centrado en los proyectos artísticos vinculados al sonido y la creación musical. A lo largo de los años fue desarrollando intereses propios, enfocados en la producción y la composición, consolidando una actividad diferente a la que caracterizó la trayectoria pública de sus padres. Instalado en Buenos Aires y dedicado a sus iniciativas creativas, mantuvo una rutina ligada al trabajo detrás de escena y a la exploración de distintos estilos musicales.

VDV