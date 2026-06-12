La tragedia y tradición familiar de Gonzalo Valenzuela que marcó su nombre e identidad

Luego de un largo periodo con un perfil bajo, Gonzalo Valenzuela comenzó una nueva etapa de su carrera al brindar diversas entrevistas, en las que abre su corazón y brinda detalles de cuestiones privadas, que supo mantener con hermetismo. Recientemente, refirió a la dura historia familiar que lo atraviesa y cómo decidió terminar con una tradición, que para el tiene cierto peso al tratarse de una cuestión de identidad.

La herencia de Gonzalo Gonzalo Valenzuela y la tragedia familiar

El 26 de enero de 1978 en Santiago de Chile nació Gonzalo Gonzalo Valenzuela. Y se puede especular que hay un error al repetir el nombre dos veces, pero en realidad se trató de una decisión de su padre, atravesada por una tradición familiar que tiene detrás una tragedia que marcó la vida de su madre, y por decantación también la de él.

Recientemente, Valenzuela brindó una descontracturada entrevista para el ciclo X magia de arte, en el que tuvo como temática central la muerte. Y fue en este contexto que el actor reveló que el nombre Gonzalo estuvo en su familia por tres generaciones, su abuelo, su padre y él lo comparten. Pero fue en él que se terminó con esta tradición, por su propia decisión.

Es que la historia de su identidad llega mucho antes de su nacimiento.“Yo soy hijo del segundo matrimonio de mi mamá (Mariana Hölzel). En el primer matrimonio de mi mamá, ella tuvo un hijo al que llamó Gonzalo y murió. Gonzalito murió”, contó. Detalló que su hermano murió poco antes de cumplir un año de vida, como consecuencia de una mala praxis médica. Tiempo después de esta tragedia, Mariana conoció a Gonzalo Valenzuela, y fruto de esta relación nació él.

Pero el problema surgió cuando ante la coindicencia de nombres, su padre se empeñó en seguir con la tradición familiar de que los primogénicos se llamen Gonzalo, pese a concoer la pérdida que había atravesado Mariana con su primer hijo, el hombre aún así decidió llamar así a su primer hijo. “Mi mamá ya había enterrado a Gonzalito. Entonces, ¿cómo le pones Gonzalo?”, cuestionó el actor.

Además, agregó: “En esa época te pedían dos nombres. Iba a ser Gonzalo Andrés, pero mi viejo fue a anotarme y me puso Gonzalo Gonzalo”. Con cierto humor, el actor indicó que su padre cumplió con su objetivo doblemente al repetir su nombre. En este contexto, también señaló que su primer hijo se llama Silvestre - fruto de su relación con Juana Viale-, dejando en claro que fue su decisión de no seguir con la tradición familiar, y aunque suele recibir "reproches" de su primogénico afirma que es una determinación que le alegra haber tomado.