Las dos apuestas alta costura de Karina Milei para la visita del papa León XIV en Argentina: detalles exclusivos e impronta italiana

La visita del papa León XIV a la Argentina generó una atención especial sobre cada detalle de la agenda oficial, y el vestuario de Karina Milei no pasó desapercibido. La secretaria general de la Presidencia confió en la diseñadora argentina Anna Rossatti para la confección de los dos looks principales que lució durante los eventos centrales: la recepción oficial y la misa papal. Ambas elecciones combinaron la precisión de la sastrería, el trabajo artesanal y un diseño a medida que buscó responder a las exigencias del protocolo vaticano sin perder la identidad estética de la funcionaria.

Karina Milei: El conjunto de recepción con impronta italiana y debate por las transparencias

Para recibir al Santo Padre en suelo argentino, Karina Milei apostó por una creación integrada por un vestido negro entallado de falda tubo, confeccionado en seda doble con cuello bote, acompañado por un blazer de textil sastrero italiano. La pieza contó con mangas de organza que sobrepasaban el codo y un detalle distintivo en el delantero izquierdo: una composición de flores de organza y plumas elaboradas a mano.

Karina Milei recibió a León XIV junto al presidente Javier Milei | Captura de pantalla de transmisión oficial

La elección de incluir transparencias en las mangas y en las medias despertó comentarios sobre el cumplimiento de las normas del Vaticano. Sin embargo, desde el entorno de la diseñadora aclararon que cada aspecto fue consensuado con los equipos de protocolo y ceremonial de la Nación y de la Santa Sede. "Para mí fue un honor y una responsabilidad vestir a Karina para un encuentro de esta importancia. Cada detalle fue pensado especialmente para ella, buscando que se sintiera identificada con el diseño y que, al mismo tiempo, estuviera en perfecta armonía con el protocolo", expresó Anna Rossatti sobre el proceso de creación.

Karina Milei por Anna Rossatti / Créditos: Prensa

Karina Milei: el vestido sastrero de la misa papal

Para la misa celebrada en el Monumento de los Españoles, Karina Milei lució una segunda pieza exclusiva de la misma firma: un vestido sastrero negro de seda, completamente forrado, que destacó por su estructura de hombreras marcadas y solapas de fuerte presencia. La moldería incluyó una construcción asimétrica con abotonadura lateral y cuatro tablas diagonales destinadas a dar movimiento a la silueta.

El look de Karina Milei en el Monumento de los Españoles | Seamos Fuerza

El diseño sumó cuatro botones bijou rectangulares, fabricados en vidrio negro y cristal, importados desde Europa de manera exclusiva para la ocasión. En cuanto a las pautas protocolares, la prenda cumplió con los estándares requeridos: un escote sobrio, mangas de longitud adecuada y una falda que se extendió tres dedos por debajo de la rodilla. "La alta costura permite justamente eso: crear una pieza única, donde el diseño, las proporciones y el trabajo artesanal se unen para expresar la personalidad de quien la lleva", destacó la estilista, quien cuenta con una trayectoria de más de 25 años en el rubro.

Karina Milei: Los aciertos de una apuesta que cumplió con la formalidad

Más allá del debate inicial en torno a las transparencias del primer conjunto, ambas piezas demostraron un trabajo minucioso de adaptación a las exigencias diplomáticas. La articulación entre la secretaría y los equipos de ceremonial permitió que las prendas respetaran la solemnidad de un acontecimiento histórico sin resignar el diseño de autor.

Karina Milei por Anna Rossatti / Créditos: Prensa

Con siluetas estructuradas, tonos sobrios y materiales nobles como la seda doble y la organza, la funcionaria priorizó una estética clásica con acentos modernos. Las creaciones de Anna Rossatti para Karina Milei cumplieron con creces con el protocolo y consolidaron una imagen institucional sobria, alineada con la magnitud de la visita del papa León XIV al país.