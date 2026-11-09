La Sole puso su voz a la espera del papa León XIV frente a miles de fieles en Palermo

La visita del Papa León XIV a la Argentina paralizó por completo al país, sobre todo con la esperada misa en Palermo, este 9 de noviembre. Desde las primeras horas de la mañana, una multitud de fieles se congregó en el predio para asegurar su lugar en este acontecimiento espiritual sin precedentes. Durante la antesala del encuentro religioso, Soledad Pastorutti fue la encargada de conducir la emotiva previa musical. Con su característico fervor, La Sole ofreció un repertorio cargado de mística que transformó la espera en una auténtica fiesta comunitaria.

Soledad Pastorutti, Papa León XIV

La previa del Papa León XIV: La Sole cantó para la multitud de Palermo

La agenda oficial del Papa León XIV para este lunes 9 de noviembre comenzó en las primeras horas de la mañana con la visita a las instalaciones del Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole, donde compartió momentos de profunda emoción junto a los residentes y trabajadores. Tras este encuentro, el pontífice se trasladó para liderar el acontecimiento central de su gira: la santa misa multitudinaria en Palermo. La masiva celebración se estableció en el predio lindante al Monumento a los Españoles.

Como antesala perfecta al arribo del líder eclesiástico, Soledad Pastorutti comandó el espectáculo artístico que contuvo la expectativa de casi dos millones de peregrinos. Acompañada en el escenario por su hermana Natalia, La Sole desplegó un cancionero de alta carga emotiva y espiritualidad, interpretando piezas como "Alma Misionera", una versión de "Hallelujah", la zamba "Oración del Remanso" y su clásico festivalero "A Don Ata". Para esta cita trascendental ante la feligresía, la cantante de Arequito vistió un atuendo cargado de simbolismo patrio: un elegante traje blanco complementado de forma exclusiva por su tradicional poncho confeccionado con los colores celeste y blanco y los detalles dorados de la bandera argentina.

El homenaje de Abel Pintos al Papa León XIV: la agenda del Sumo Pontífice

El viaje del Papa León XIV a la Argentina comenzó formalmente el domingo 8 de noviembre, cuando su vuelo proveniente de Montevideo aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery. Durante su primera jornada, desplegó una intensa actividad institucional que incluyó un homenaje al general José de San Martín en la plaza homónima, una reunión bilateral con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y un encuentro con el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad .

El itinerario de este lunes 9 de noviembre inició con una impronta social en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. Allí se produjo el momento musical de la jornada: Abel Pintos homenajeó al pontífice interpretando su célebre canción "La llave ". Acompañado por su hermano Ariel en guitarra y el coro de residentes con discapacidad de la institución, el artista emocionó profundamente al líder de la Iglesia católica, quien agradeció el gesto expresando: "Gracias por la música".

Tras esta parada y la multitudinaria misa en Palermo, la agenda del pontífice contempla reuniones con el ámbito laboral en la Universidad Católica Argentina, un encuentro ecuménico en el Palacio San Martín y las vísperas en la Catedral Metropolitana. En los próximos días, al Sumo Pontífice le esperan compromisos como una masiva misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones en Córdoba, una vigilia con jóvenes y una emotiva celebración final en la Basílica de Luján.

De este modo, la jornada en Palermo consolidó un hito de fe y cultura. La música nacional preparó magistralmente el terreno para el encuentro espiritual, logrando que la emocionante espera del Papa León XIV quedara grabada para siempre en el corazón de miles de argentinos que colmaron el predio.