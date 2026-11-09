Los looks de Flor de la V y sus hijos, Isabella y Paul, en la misa del papa León XIV

La visita del papa León XIV a la Argentina movilizó a todo el país en un clima de profunda fe y fervor popular. En el marco de este momento, el Sumo Pontífice encabezó una multitudinaria y emotiva celebración religiosa este lunes 9 de noviembre de 2026. El escenario elegido fue el Monumento de los Españoles, ubicado en el barrio de Palermo, en Buenos Aires. Entre los más de dos millones de fieles que fueron al encuentro, la organización dispuso un sector especial reservado para invitados de honor, autoridades y diversas celebridades del espectáculo y la cultura local. En este exclusivo espacio, se destacó la presencia de Flor de la V, quien asistió muy emocionada para compartir este hito espiritual junto a su familia, conformada por Pablo Goycochea y sus hijos mellizos.

Flor de la V y su familia en la misa del papa León XIV

Los looks de Flor de la V y sus hijos, Isabella y Paul, para ver al Papa León XIV

La primera misa del papa León XIV en la Argentina se llevó a cabo este lunes 9 de noviembre de 2026 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El multitudinario encuentro eclesiástico tuvo lugar en el Monumento de los Españoles, y comenzó alrededor del mediodía, luego de que el Sumo Pontífice realizara un extenso recorrido para saludar a más de dos millones de personas a lo largo de toda la jornada. En las primeras ubicaciones asignadas por la organización oficial, se armó un sector especial donde se ubicaron personalidades destacadas de la Argentina.

Durante todo el encuentro litúrgico, Flor de la V estuvo acompañada por su esposo, el odontólogo Pablo Goycochea, y sus hijos mellizos, conformando una postal familiar de gran unión y elegancia en las primeras filas del sector oficial. Cada integrante, al momento de elegir su atuendo, se destacó por el respeto por el protocolo eclesiástico. La conductora deslumbró con un sofisticado vestido midi negro de mangas tres cuartos y escote redondo, que presentaba un refinado drapeado lateral en la falda. Fiel a su estilo chic, complementó su estilismo con unas gafas de sol oscuras de marco cuadrado, zapatos de taco aguja a tono y una cartera Chanel matelaseada con cadena dorada.

El looks de Flor de la V para ver al Papa León XIV

A su lado, su hija Isabella Goycochea lució un diseño sumamente distinguido compuesto por un vestido negro corto combinado con una capa con detalles brillantes aplicados, aportando un aire fresco y juvenil pero formal, que completó de manera moderna con unas botas de caña media. Por su parte, Paul Goycochea apostó por una elegancia clásica y masculina, vistiendo un traje entallado azul marino de dos piezas, combinado a la perfección con su papá. El conjunto se sellaba con una camisa celeste clara y una corbata satinada en una tonalidad azul oscuro, consolidando un look maduro e impecable para la histórica ocasión.

Los looks de los hijos de Flor de la V, Isabella y Paul, en la misa del papa León XIV

Las palabras de Flor de la V, antes de la misa del Papa León XIV

La llegada del Papa León XIV no fue hecho que pasó desapercibido para Flor de la V. Por el contrario, plasmó sus sentimientos en una emotiva publicación, acompañada por la transmisión en vivo del evento. "Una visita histórica en un momento en el que nuestro país necesita más que nunca palabras de paz, gestos de amor y un mensaje de unidad. Que la esperanza sea más fuerte que el odio", destacó la conductora. Estas líneas reflejaron su mirada sobre el contexto nacional y la relevancia espiritual de recibir al máximo líder de la Iglesia católica en suelo rioplatense.

Sin embargo, y tras haber asistido a la multitudinaria misa en Palermo junto a su familia, la artista volvió a volcar sus vivencias con enorme gratitud y alegría familiar. La conductora describió la jornada como un día inolvidable junto a mi familia, dejando en claro la trascendencia íntima que tuvo el acontecimiento. "La emoción de participar de la misa del papa León XIV y compartir un momento tan especial con las personas que más amo. Un recuerdo que nos acompañará para siempre", cerró la conductora, al compartir la intimidad del evento.

Las palabras de Flor de la V, antes de la misa del Papa León XIV

Tras su multitudinaria homilía en Palermo , el papa León XIV continuará con las actividades centrales de su gira de cuatro días por la Argentina. El itinerario oficial del Sumo Pontífice continuará con visitas programadas hacia las ciudades de Córdoba y la localidad de Luján, donde encabezará las celebraciones religiosas finales antes de partir rumbo a Perú .