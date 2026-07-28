La alfombra roja de los Premios Pinti en el icónico Teatro Colón no solo celebró lo mejor del teatro, sino que también marcó un hito contundente en la moda local. Si bien los vestidos largos tuvieron su lugar, la gran mayoría de las celebridades - de la mano de Griselda Siciliani, Carla Peterson y Lorena Vega - optó por la versatilidad y la elegancia de la sastrería. Esta elección reafirma un cambio cultural y estilístico: el traje sastre femenino es una declaración de estilo propia, cómoda y sumamente femenina. La consigna parecía clara y unánime: empoderamiento absoluto con un toque chic.

El look de Griselda Siciliani, Carla Peterson y Lorena Vega que demuestra que el sastrero es el nuevo vestido

Griselda Siciliani, optó por un clásico infalible: el smoking negro. Su traje se destacó por la impecable sastrería, con solapas satinadas que añadían un toque de distinción y categoría. Completó el look con una blusa blanca de escote profundo y un moño negro, logrando una imagen andrógina.

Griselda Siciliani apostó por el clásico smoking.

Lorena Vega, fiel a su estilo vanguardista, deslumbró con un conjunto de pantalón y blazer color borravino. La clave de su look estuvo en la textura: una tela fluida con sutiles brillos que le otorgaban un movimiento sumamente elegante. Completó el outfit con un clutch que aportaba la cuota de color necesaria para romper la monocromía.

Carla Peterson combinó vestido con blazer; y Lorena Vega traje con clutch.

Carla Peterson sorprendió con una fusión inesperada pero magistral. Lució un vestido largo de encaje blanco con transparencias, sobre el cual llevó un blazer oversize negro. Esta combinación de texturas y estilos demostró que la moda contemporánea no tiene reglas estrictas y que la audacia tiene siempre sus recompensas. El blazer estructurado le daba fuerza a la delicadeza del encaje, creando un contraste visual deslumbrante.

Sastrería femenina: de la incomodidad a la libertad

La historia del traje sastre femenino es una historia de profunda liberación y empoderamiento social. A principios del siglo XX, mujeres valientes como Coco Chanel comenzaron a adaptar prendas tradicionalmente masculinas para ganar comodidad y libertad de movimiento. Sin embargo, fue Yves Saint Laurent quien, en los años 60, revolucionó la moda con su famoso Le Smoking, un traje de chaqueta para mujer que desafiaba las convenciones de la época.

Hoy en día, la sastrería femenina evoluciona constantemente, adaptándose a todas las siluetas y personalidades. Los diseñadores juegan con los cortes, los colores y los materiales, creando trajes que realzan la figura sin sacrificar el confort. Ya no se trata de una prenda rígida, sino de un lienzo en blanco para la expresión personal y artística.

Red carpet internacional: Meryl Streep, Julia Roberts y Angelina Jolie.

Esta tendencia no es exclusiva de la escena local, ya que cuenta con grandes referentes globales. Iconos internacionales de la moda demuestran en repetidas ocasiones que el traje sastre es una opción de red carpet tan válida como cualquier vestido de alta costura. Julia Roberts, con su emblemático traje oversize de Giorgio Armani en los Globos de Oro de 1990, marcó un precedente inolvidable. Meryl Streep, conocida por su elegancia atemporal, luce trajes impecables en numerosas ceremonias de premios internacionales. Y Diane Keaton, con su estilo personal inimitable, hace del traje sastre su sello distintivo, inspirando a mujeres de todo el mundo.

Flor Torrente, Leticia Brédice y Reina Reech: el sastrero se apodera de la noche

La tendencia sastrera no se limitó a las tres figuras principales de la convocatoria. Flor Torrente brilló con luz propia en un traje entallado, que combinó con una mini cartera fucsia. El styling fresco y moderno de Torrente demostró que el sastrero puede ser sumamente juvenil y canchero.

Reyna Reech y Flor Torrente

Reina Reech, fiel a su estilo dramático y ecléctico, eligió un traje negro con detalles de brillo y una camisa blanca con volados, evocando una estética punk-chic. Su elección arriesgada demostró que el traje sastre también funciona como una herramienta para la teatralidad.

Leticia Brédice

Finalmente, Leticia Brédice optó por un smoking blanco de líneas puras y depuradas. La sobriedad de su traje contrastaba con la intensidad de sus zapatos violetas, creando un punto focal vibrante que denotaba seguridad y elegancia.

Así, la primera edición de los Premios Pinti quedará en la memoria por la contundente victoria del estilo sastrero. Definitivamente, el look de Griselda Siciliani, Carla Peterson y Lorena Vega demostró que el sastrero es el nuevo vestido.