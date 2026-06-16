Entramos al living de Griselda Siciliani: maxi-sillón y muchos colores

Griselda Siciliani es una de las actrices más importantes de la televisión argentina. A lo largo de toda su carrera, desplegó sus talentos en el teatro, las novelas y la industria cinematográfica, marcando una personalidad extrovertida y muy conectada a la moda. En cada uno de los roles que lleva a cabo, encuentra la manera de desplegarlos en su día a día, formando una excelente representación y robándose los halagos de las redes sociales.

Es por eso que su impronta personal se aleja del minimalismo tendencia de las celebridades actuales, y llama la atención por la llegada de colores y figuras que la acompañan en su día a día. Pero Siciliani no solo se queda en la moda, sino que también lo despliega en el interior de su casa. Apostando al maximalismo y al arte como forma de decoración, renovó su living para acercarlo aún más al estilo bohemio y maxi.

Griselda Siciliani

Entramos al living de Griselda Siciliani: maxi-sillón y estilo bohemio

Las casas de las celebridades describen su impronta en la moda y la búsqueda que hacen para los momentos lejos de los medios de comunicación. Es por eso que se volvió tendencia el minimalismo nórdico, con un estilo que busca relajar y generar comodidad entre los colores neutros. Sin embargo, y si bien es una tendencia muy fuertemente implantada en la actualidad, muchos famosos no se encuentran en la frase "menos es más". Por el contrario, desplegan sus conocimientos en el arte y los colores, buscando comfort en aquello que los rodea en su ámbito laboral. Griselda Siciliani es una de ellas, y se volvió una influencia de la decoración maximalista entre las actrices argentinas.

Siciliani demuestra su impronta artística en cada presencia que tiene en eventos de gran importancia. Los colores y las formas de sus looks no solo quedan en su vestidor y en su manera de representar a sur roles en la vida real. También la acompañan en cada rincón de su hogar. Uno de los más característicos y que más dejó que sus seguidores vieran fue su living, que lo remodeló en el 2025, para acercarlo aún más a su estilo maximalista. La fusión de colores, en general de tonalidades frías, realizan un espacio de arte que se eleva con el cuadro abstracto en su pared y su lámpara colgante, de estilo bohemio y tejido. Con el mismo lenguaje, su maxi-sillón de formato en L convierte el lugar en un espacio perfecto de relajación, sin quitarle lo llamativo de los colores pasionales.

El living de Griselda Siciliani

El maximalismo de Griselda Siciliani en su hogar

El living no es el único lugar en el hogar de la casa de Griselda Siciliani que se destaca por su maximalismo y colores. Por el contrario, la actriz creó un refugio artístico que le permite seguir unida a su trabajo soñado, pero mantener la intimidad que no puede frente a la prensa y los medios de comunicación. Es por eso que sus seguidores la coronaron como una influencia del maximalismo. En la cocina, el living, el comedor y hasta en su habitación, se destacan las tonalidades fuertes y la combinación de muebles total white con detalles en madera y cuadros o vajillas llenas de colores.

Uno de los detalles que más llamó la atención, de todas las postales y videos que la actriz compartió en su cuenta de Instagram, fue el vestidor que tiene. Posando frente a un gran espejo, en una habitación de paredes amarillas y muebles de diversos diseños, mostró su personalidad extrovertida y llamativa y la importancia que le da al calzado en los looks y en el cuidado del hogar. Es por eso que, en una de las paredes, se veía su colección de zapatos, en un mueble hecho a mano de maderas que sostenían los tacones y zapatillas, permitiendo que se volviera un museo fashionista.

La casa de Griselda Siciliani

El maximalismo de Griselda Siciliani en su moda y como sello personal

La casa de Griselda Siciliani carga de su impronta personal que también transmite en el mundo de la moda y en su presencia frente a la prensa mediática. Su personalidad extrovertida y las diversas actitudes que aprende de sus personajes le permiten llevar a cabo una representación en el mundo, lejos de la ficción, para seguir manteniendo vivo el verdadero objetivo del arte: un mensaje cargado de significados diversos.

Es por eso que se volvió una influencia en la moda, y marcó como sello personal una fusión entre los looks sensuales y que ella prefiere para el día a día, con lo que usaría el personaje que quiere representar en el evento. Su diseño favorito son aquellas prendas que juegan con la geometría, los colores pasionales y la sensualidad de los ceñidos, los escotes pronunciados o los vestidos cortos por encima de las rodillas. En las redes sociales, los expertos fashionistas no tardan en destacarla por sobre el resto, marcando tendencias y llevando su trabajo en todos los ámbitos de su vida.

La moda de Griselda Siciliani

Es por eso que, dentro de su hogar, los usuarios destacaron la remodelación de su living, como una de las habitaciones protagonistas y la mejor representación de lo que es Griselda Siciliani. Entre colores, arte y un maxi-sillón que permite la comodidad de la actriz y sus invitados, el maximalismo volvió a ser una tendencia entre los artistas, que encuentran comodidad en aquello diferente que los rodea en su trabajo.

A.E