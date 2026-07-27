Así es la habitación de Pampita en Punta Cana: sala de estar, doble cama queen y mini jardín privado

Después de disfrutar de las vacaciones de invierno en Villa La Angostura, Neuquén, Pampita volvió a hacer las valijas para cambiar por completo de paisaje. Tras pasar varios días entre la nieve y las montañas, la modelo viajó a Punta Cana para continuar su descanso familiar bajo el sol del Caribe.

Pampita en Villa La Angostura

Instalada en República Dominicana, Pampita se hospeda en el Grand Palladium Punta Cana Resort & Spa, un exclusivo complejo cinco estrellas ubicado frente al mar. Allí podrá disfrutar de playas de arena blanca, actividades para toda la familia y una propuesta all inclusive pensada para combinar confort, gastronomía y entretenimiento.

La exclusiva habitación donde se hospeda Pampita en Punta Cana

Durante su estadía, Pampita eligió una de las habitaciones del resort diseñada para quienes buscan privacidad y comodidad en un entorno tropical. Rodeada de jardines y a pocos pasos de la playa, la suite combina espacios amplios con detalles pensados para el descanso, convirtiéndose en uno de los principales atractivos del hotel.

Pampita aterrizó en Punta Cana

El alojamiento cuenta con una sala de estar integrada, dos camas queen, baño con bañera de hidromasaje y doble lavabo, además de un minibar completamente equipado. A esto se suma una terraza con mobiliario exterior y un pequeño jardín privado que permite disfrutar de un ambiente rodeado de vegetación.

El resort cinco estrellas que eligió Pampita para sus vacaciones familiares

Además de las comodidades de la habitación, el Grand Palladium Punta Cana Resort & Spa ofrece una amplia propuesta para quienes buscan unas vacaciones con todo incluido. El complejo que escogió Pampita está rodeado de cocoteros y jardines tropicales, cuenta con acceso directo a la playa y dispone de piscinas, un spa y espacios recreativos para todas las edades.

Pampita preparándose para disfrutar de la playa

Como puntos extras, el hotel reúne 13 bares, tres restaurantes internacionales con estaciones de show cooking y cinco restaurantes a la carta especializados en cocina italiana, japonesa, india y cortes de carne, entre otras opciones. De esta manera, Pampita eligió para su familia un destino que combina descanso, naturaleza y servicios de lujo para disfrutar de unos días de vacaciones en el Caribe.