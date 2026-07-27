De Carla Peterson y Griselda Siciliani a Nico Vázquez y Soy Rada: los mejores looks de la alfombra roja de los Premios Pinti 2026

La primera edición de los Premios Pinti reunió a algunas de las personalidades más destacadas de la escena artística nacional en el Teatro Colón. Organizada por AADET (Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales), la ceremonia contó con la presencia de figuras como Mirtha Legrand, Moria Casán, Guillermo Francella, Adrián Suar, Florencia Peña, Mercedes Morán, Cecilia Roth, Nicolás Vázquez y Dai Fernández, entre muchos otros invitados de gran recorrido.

Soy Rada en los Premios Pinti 2026

Además de celebrar lo mejor del teatro argentino, la gala se convirtió en una verdadera pasarela de estilo. Celebridades como Diego Peretti, Lizy Tagliani, Nico Vázquez y Dai Fernández desfilaron por la alfombra roja con propuestas que fueron desde los diseños clásicos y elegantes hasta apuestas más modernas y sofisticadas, convirtiendo sus looks en uno de los grandes protagonistas de la noche.

Los mejores looks de la alfombra roja de los Premios Pinti

Federico D'Elía y Diego Peretti en los Premios Pinti 2026

Lizy Tagliani en los Premios Pinti 2026

Adrián Suar en los Premios Pinti 2026

Linda Peretz en los Premios Pinti 2026

Marcela Baños en los Premios Pinti 2026

Dai Fernández y Nico Vázquez en los Premios Pinti 2026

Griselda Siciliani en los Premios Pinti 2026

Carla Peterson en los Premios Pinti 2026

Más allá de la premiación, la alfombra roja volvió a convertirse en uno de los momentos más esperados de la velada. Mirtha Legrand, Moria Casán, Florencia Peña y Mercedes Morán, deslumbraron con estilismos especialmente elegidos para la ocasión, dando lugar a una pasarela donde convivieron la elegancia, las nuevas tendencias y los diseños más sofisticados de la noche.