lunes 27 de julio del 2026
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De Carla Peterson y Griselda Siciliani a Nico Vázquez y Soy Rada: los mejores looks de la alfombra roja de los Premios Pinti 2026

Las principales figuras del espectáculo argentino se reunieron para la primera edición de los Premios Pinti, en una noche que combinó teatro y grandes apuestas de moda.

Carla Peterson, Agustín Rada, Griselda Siciliani y Nico Vázquez
Carla Peterson, Agustín Rada, Griselda Siciliani y Nico Vázquez | WEB

La primera edición de los Premios Pinti reunió a algunas de las personalidades más destacadas de la escena artística nacional en el Teatro Colón. Organizada por AADET (Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales), la ceremonia contó con la presencia de figuras como Mirtha Legrand, Moria Casán, Guillermo Francella, Adrián Suar, Florencia Peña, Mercedes Morán, Cecilia Roth, Nicolás Vázquez y Dai Fernández, entre muchos otros invitados de gran recorrido.

Premios Pinti 2026
Soy Rada en los Premios Pinti 2026

Además de celebrar lo mejor del teatro argentino, la gala se convirtió en una verdadera pasarela de estilo. Celebridades como Diego Peretti, Lizy Tagliani, Nico Vázquez y Dai Fernández desfilaron por la alfombra roja con propuestas que fueron desde los diseños clásicos y elegantes hasta apuestas más modernas y sofisticadas, convirtiendo sus looks en uno de los grandes protagonistas de la noche.

Los mejores looks de la alfombra roja de los Premios Pinti

Premios Pinti 2026
Federico D'Elía y Diego Peretti en los Premios Pinti 2026
Premios Pinti 2026
Lizy Tagliani en los Premios Pinti 2026
Premios Pinti 2026
Adrián Suar en los Premios Pinti 2026
Premios Pinti 2026
Linda Peretz en los Premios Pinti 2026
Premios Pinti 2026
Marcela Baños en los Premios Pinti 2026
Premios Pinti 2026
Dai Fernández y Nico Vázquez en los Premios Pinti 2026
Premios Pinti 2026
Griselda Siciliani en los Premios Pinti 2026
Premios Pinti 2026
Carla Peterson en los Premios Pinti 2026

Más allá de la premiación, la alfombra roja volvió a convertirse en uno de los momentos más esperados de la velada. Mirtha Legrand, Moria Casán, Florencia Peña y Mercedes Morán, deslumbraron con estilismos especialmente elegidos para la ocasión, dando lugar a una pasarela donde convivieron la elegancia, las nuevas tendencias y los diseños más sofisticados de la noche.

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