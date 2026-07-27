Sol Pérez explicó lo mucho que le cuesta ver crecer a su hijo, Marco: “No voy a mentir, me parte el alma”

Sol Pérez compartió un nuevo capítulo de su vida familiar al mostrar cómo transcurre el día a día junto a su hijo Marco, quien ya cumplió su primer año. Con imágenes llenas de ternura, dejó ver momentos de juegos, risas y gestos que reflejan la etapa de crecimiento que atraviesa el pequeño. La conductora eligió escenas que transmiten la naturalidad de la rutina y el vínculo que se fortalece con cada instante compartido, dejando entrever la emoción que le genera acompañar cada paso de su hijo.

Sol Pérez compartió una íntima reflexión sobre el crecimiento de su hijo que emocionó a todos

Sol Pérez abrió una ventana a su intimidad al mostrar escenas cotidianas junto a Marco, su hijo de un año. Entre juegos y recuerdos, la conductora dejó plasmado el vínculo especial que la une a su familia en esta etapa de descubrimientos. Las imágenes seleccionadas reflejan la evolución de un niño que comienza a explorar el mundo con curiosidad, mientras su madre se detiene a valorar cada detalle de un proceso que avanza con rapidez.

Sol Pérez y su hijo, Marco

En las últimas horas, la periodista compartió en sus redes sociales un extenso álbum de fotos y videos de su hijo. La publicación rápidamente se convirtió en tema de conversación entre sus seguidores, quienes destacaron la ternura de cada detalle. La conductora acompañó el posteo con un mensaje cargado de emoción, en el que expresó lo que significa para ella ver crecer al pequeño. “No hay un porqué para este posteo. Simplemente hoy lo vi dormir y, de golpe, me di cuenta de lo enorme que está. No les voy a mentir: me parte el alma”, escribió.

Uno de los videos que más llamó la atención fue aquel en el que Marco aparece de pie, sosteniendo una pequeña raqueta de juguete, mientras simula jugar al pádel junto a su padre, Guido Mazzoni. La escena refleja la energía y curiosidad del niño, que comienza a dar sus primeros pasos en juegos que imitan a los adultos. La espontaneidad del momento generó cientos de comentarios y reacciones de cariño hacia la familia.

Las palabras que eligió Sol Pérez para acompañar la publicación reflejaron que, aunque disfruta cada etapa, le resulta difícil aceptar que Marco ya busca hacer las cosas por sí mismo. “Mi bebote, que antes me necesitaba para todo, hoy me pide hacer las cosas solito. Y yo simplemente me paro atrás, o al lado, para acompañarlo y darle la seguridad de que, si me necesita, ahí voy a estar. Pero, en el fondo, quiero que me siga necesitando”, expresó.

El álbum de recuerdos y la emoción de Sol Pérez al ver crecer a su hijo, Marco

En los siguientes párrafos de la publicación, Sol Pérez profundizó en el vínculo con su hijo y en cómo vive cada instante de su crecimiento. “Mientras él, de a poquito, me va soltando, yo lo voy necesitando cada vez más”, escribió, dejando en claro la intensidad de sus sentimientos. La frase fue acompañada por emojis y palabras cariñosas que reflejan el amor incondicional y la compañía constante de su parte hacia Marco.

Sol Pérez y su hijo, Marco

Además del álbum principal, la presentadora usó sus historias de Instagram para compartir una nueva imagen que conmovió a todos. La postal la mostraba con el bebé en brazos a pocos días de su nacimiento. “Para mí siempre vas a ser así”, escribió en su publicación. El recuerdo de los primeros momentos como madre se convirtió en un contraste con la actualidad, donde el niño ya muestra signos de independencia y personalidad propia. La conductora eligió mostrar un costado sensible y personal, alejándose de su faceta profesional.

La publicación generó una gran interacción en redes sociales, con miles de “me gusta” y comentarios de los seguidores de Sol Pérez, quienes se identificaron con las emociones de la madre. Muchos padres compartieron experiencias similares, destacando que el crecimiento de los hijos es un proceso que despierta sentimientos encontrados, desde alegría por los avances y nostalgia por las etapas que van quedando atrás. El relato también pone en evidencia cómo la influencer decidió compartir aspectos íntimos de su vida familiar.

Marco Mazzoni, el hijo de Sol Pérez

Sol Pérez mostró un costado íntimo de su vida al compartir recuerdos y momentos actuales junto a Marco, su hijo de un año. Con imágenes que recorren distintas etapas, dejó ver cómo la rutina familiar se transforma con cada avance del pequeño. La conductora eligió escenas simples y cotidianas que reflejan la conexión con su hijo y la importancia de acompañar cada paso, consolidando un relato que combina presente y memoria en un mismo espacio.

VDV