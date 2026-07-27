Celeste Cid y su hijo Antón se fueron de vacaciones a Disney: hotel creado por argentinos, llanto y un error que los llevó a dos países

El inicio de las vacaciones familiares suelen planificarse al detalle durante semanas enteras para evitar cualquier contratiempo. Sin embargo, los imprevistos cambian los rumbos de manera radical e improvisar sobre la marcha en los momentos menos pensados. Celeste Cid experimentó esta lección en carne propia junto a su hijo menor, Antón —fruto de su pasada relación con el actor Michel Noher—. En sus publicaciones de Instagram, la actriz documentó cada paso de este viaje soñado hacia el territorio mágico de Disney, donde el destino les deparó una sorpresa inicial bastante particular. Tal como ella misma posteó para sus seguidores, los planes originales sufrieron modificaciones drásticas debido a un inconveniente administrativo en el punto de partida.

Después de la parada en Panamá, Celeste Cid y su hijo llegaron a Disney.

En sus redes sociales, Celeste reveló que un vuelo cancelado transformó por completo el itinerario previsto para las merecidas vacaciones de descanso. Según relató, este tropiezo inicial sirvió para confirmar una gran verdad de la vida cotidiana: aunque las personas organizaron cada aspecto con precisión milimétrica, el azar siempre manejó sus propias reglas. Las circunstancias obligaron al dúo a pasar una noche entera en Panamá, un desvío involuntario que generó una situación inesperada. En su cuenta, la actriz destacó con ternura que, gracias a este desvío, el pequeño Antón conoció dos países nuevos en el transcurso de una misma jornada —Panamá y Estados Unidos—. Aquella aventura arrancó con un traspié logístico que ella misma se encargó de narrar a su comunidad virtual, pero rápidamente mutó hacia una vivencia sumamente enriquecedora.

El arribo a Florida de Celeste Cid y Antón

La llegada al estado de Florida marcó el ingreso oficial al verano norteamericano y al disfrute tan ansiado, un momento que la actriz celebró e inmortalizó en sus redes sociales. Directamente desde el avión, tal como mostró en sus posteos, la dupla se trasladó hacia un parque acuático para combatir las altas temperaturas imperantes. Las sorpresas agradables continuaron cuando el equipo del complejo recibió a la familia con una calidez inigualable. Las anfitrionas colaboraron activamente con el traslado de las valijas para que la madre y el hijo aprovecharan cada minuto disponible. La noche regaló postales hermosas repletas de globos multicolores y sonrisas genuinas que ella misma compartió con orgullo.

Celeste Cid y Antón, felices en Disney.

En sus publicaciones detalló que este complejo hotelero contó con un sello muy especial porque resultó una creación exclusiva de mentes argentinas. El espacio tenía instalaciones ideales para vacacionar en familia con total comodidad. Dispuso de un enorme parque de juegos que abarcó tres mil metros cuadrados y ofreció actividades constantes durante todo el día. La atención personalizada marcó una diferencia sustancial en la estadía diaria de los visitantes, algo que Celeste ponderó fervientemente en su perfil. Antón disfrutó de un entorno seguro y dinámico mientras Celeste descansó plácidamente.

Celeste Cid: Emoción pura, lágrimas en el parque y la magia intacta

Las jornadas transcurrieron entre risas constantes, desayunos reconfortantes con waffles dulces y recorridos por los parques temáticos más famosos del planeta. La convivencia diaria con la fantasía despertó las fibras más sensibles de la actriz durante todo el recorrido. El momento cumbre llegó finalmente durante el espectáculo nocturno de cierre en el parque principal. La pirotecnia iluminó el cielo oscuro mientras el castillo proyectó imágenes deslumbrantes y música envolvente. En sus videos más emotivos, Celeste dejó en evidencia que no pudo contener la emoción profunda y derramó lágrimas genuinas ante semejante despliegue visual.

Celeste Cid y Antón disfrutaron de la gastronomía y de los juegos artificiales en Magic Kingdom.

Para cerrar esta inolvidable travesía, la propia actriz eligió reflejar su sentir más profundo a través de su cuenta oficial con una frase que conmovió a todos sus seguidores. En su posteo final, Celeste Cid resumió la esencia absoluta de la experiencia vivida junto a su hijo menor al postear con absoluta ternura: "Lloré (mucho) con los fuegos artificiales del cierre de Magic Kingdom, la infancia sigue siendo mi país preferido".