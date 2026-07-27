Marley volvió al país y mostró cómo lo recibieron sus hijos, Mirko y Milenka: “Así fue el hermoso reencuentro”

Marley regresó al país y compartió un momento especial junto a sus hijos Mirko y Milenka. La escena muestra cómo los pequeños recibieron a su padre con gestos llenos de energía y espontaneidad, reflejando la alegría de volver a estar juntos tras algunos días de distancia. El encuentro se convirtió en una muestra de la dinámica familiar, donde cada gesto transmite cercanía y la importancia de compartir nuevamente la rutina, tras pasar días separados.

Mirko y Milenka no pudieron contener la emoción tras reencontrarse con su papá, Marley

En las últimas horas, Marley compartió un video que capturó el momento en que regresó al país y se reencontró con sus hijos, Mirko y Milenka. Tras varios días de ausencia por compromisos en el exterior, el conductor mostró cómo fue recibido en casa por los pequeños, en una escena cargada de gestos espontáneos y cariño. La publicación rápidamente generó repercusión entre sus seguidores, quienes destacaron la naturalidad del encuentro familiar.

Marley, Mirko y Milenka

La publicación del presentador comienza con su llegada a su casa, donde el primero en correr a abrazarlo es el mayor de sus hijos, sin soltarlo en ningún momento. La reacción del niño refleja la intensidad del vínculo con su padre y la alegría de volver a compartir tiempo juntos. En medio del encuentro, se escucha al niño llamarlo “papá”, mientras es abrazado por su padre, un detalle que sumó ternura a la escena y que fue señalado por muchos comentarios como una muestra de la conexión entre ambos.

Milenka también tuvo un rol protagónico en el reencuentro. Se la ve interactuando con Marley de manera alegre, con gestos y palabras que resaltan su personalidad. Su voz, destacada por los seguidores como especialmente dulce e inteligente, aportó más emoción al encuentro, reflejando cuánto se extrañaron. “Y así fue el hermoso reencuentro”, escribió el conductor en sus redes sociales. “Mirko y papá”, se escucha decir a la niña, de poco menos de dos años, logrando emocionar a todos por su crecimiento.

La energía del video se percibe en cada segundo, donde las risas, los abrazos transmiten la dinámica de cercanía y complicidad que los caracteriza en cada publicación. Sin ediciones elaboradas ni artificios, el foco se centró en los gestos de los niños y en la felicidad compartida tras la ausencia. El mensaje que acompaña el video, breve y acompañado de un corazón, resume el espíritu del momento, tras días separados por compromisos laborales del humorista.

Marley sorprendió a todos al mostrar el sentido regalo que Mirko le hizo a su hermana, Milenka

En distintas oportunidades, Marley destacó que su prioridad es acompañar el crecimiento de sus hijos, Mirko y Milenka, en un entorno de unión y alegría. A través de sus redes sociales, el conductor comparte escenas familiares que reflejan la complicidad entre los pequeños, quienes construyeron un vínculo marcado por la ternura y la hermandad. Una de esas publicaciones mostró a la niña, de dos años, con un regalo muy especial que le hizo su hermano mayor, gesto que resumió su relación.

Milenka

En las imágenes, la pequeña aparece en el patio de su casa abrazando con dulzura un muñeco de peluche color chocolate, obsequio que recibió del primer hijo del presentador. La imagen mostraba a la bebé, vestida con un buzo rosa tejido y un pantalón de jean azul, sosteniendo al muñeco mientras parece entablar una conversación con él. La escena refleja cómo los juegos y los detalles sencillos se convierten en parte de la rutina compartida.

El muñeco, con un estilo urbano compuesto por una remera blanca, un pantalón corto deportivo y zapatillas negras, se transformó en el nuevo compañero de Milenka. En las fotos se la ve mirándolo con atención, abrazándolo y volviendo a observarlo, en una interacción que muestra la conexión que generó con el regalo. Este gesto de Mirko hacia su hermana menor se suma a otros momentos que Marley suele documentar, como juegos, desayunos y tardes al aire libre, evidenciando el cariño y complicidad que los une.

Milenka

Marley volvió al país y compartió un momento especial junto a sus hijos, Mirko y Milenka, en una escena que reflejó la alegría del reencuentro familiar. El conductor mostró cómo fue recibido en casa después de varios días de ausencia, con gestos simples y espontáneos que transmitieron la unión entre los tres. Sus hijos se acercaron sin dudarlo, creando una escena que dejó en claro la complicidad y la cercanía que los caracteriza.

VDV