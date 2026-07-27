Ariel Tarico recordó sus comienzos en Buenos Aires y reveló quién lo ayudó cuando llegó de Santa Fe: “Mi tía me abrió las puertas"

En una conversación exclusiva para Caras Glam, el ciclo de entrevistas conducido por Marcelo Polino por Caras TV, Ariel Tarico, el humorista santafesino abrió su corazón y recordó los primeros años de su carrera como imitador, un camino comenzó con su talento natural, pero que no habría sido posible sino fuera por la ayuda de su tía.

Ariel Tarico rememoró sus comienzos en su carrera

Nacido en Santa Fe el 9 de junio de 1984, Ariel Tarico destacó que su vocación por la imitación arrancó desde muy pequeño, inspirado por íconos nacionales como Nito Artaza, Juan Carlos Calabró y Minguito. Su salto a Buenos Aires marcó un antes y un después en su vida. “Gracias a mi tía Ita que vivía en Floresta… me abrió las puertas de su casa cuando venía de Santa Fe”, recordó el imitador en Caras Glam con emoción. La tía Ita, de fuerte impronta italiana, se convirtió en un apoyo fundamental durante esos primeros meses difíciles. “Cocinaba bacalao, la primera vez que comí fideos con brócoli con panceta fue ahí. Fue muy amorosa conmigo, sobre todo los primeros tres meses”, narró Tarico con humor y ternura.

Ariel Tarico con Marcelo Polino en Caras Glam//Caras TV

"Esta tía Ita era la hermanastra de una hermanastra de mi abuela, la tía Lala, que era muy Nini Marshall, era la Nini Marshall de la familia. Todo el tiempo actuaba, se disfrazaba e imitaba", agregó y explicó que la conoció cuando comenzó a trabajar con Héctor Larrea en radio Rivadavia de Buenos Aires: "Vine con mi vieja y nos hicimos muy compinche, cuando se dio la posibilidad de trabajar con un contrato me dijo 'si no hay problema venite a casa'. Era muy maternal".

Respecto a sus primeros trabajos en medios porteños, Ariel detalló: “Al año siguiente estuve en América en Crónicas Picantes con Beto Casella y Horacio Caba, salía en off con la foto del personaje y yo lo imitaba”. Luego contó cómo continuó su camino en televisión con El club de los famosos junto a Mariano Mena, su actual colaborador en animaciones de caricaturas.

Ariel Tarico en Caras Glam//Caras Tv

“Yo nunca lo planifiqué, es como que todo se fue dando”, explicó Tarico, consciente de que su crecimiento estuvo siempre impulsado por la práctica constante y la apertura a nuevos desafíos. En ese sentido, destacó su formación: “Pude hacer talleres de teatro con Ana María Giunta, Ernesto Claudio y Jorge Varas… El artista tiene que desafiarse todo el tiempo”, afirmó convencido.

Ariel Tarico habló sobre su carrera profesional y compartió una divertida anécdota con Santo Biasatti

Durante la charla con Marcelo Polino en Caras TV, Ariel Tarico reflexionó sobre los cambios en el mundo artístico con la llegada de las redes sociales: “Todo pasa rápido. Pero está bueno porque se le da la posibilidad a muchos de mostrar su talento sin depender tanto de otras personas o redes sociales”.

Ariel Tarico en Caras Glam//Caras Tv

A lo largo de su trayectoria, Ariel tuvo la oportunidad de trabajar con reconocidos profesionales. “Siempre fue fácil porque laburé con gente muy profesional y recta: Héctor Larrea, Magdalena, Néstor Ibarra, Lalo Mir, Juan Carlos Mesa… gente que siempre me dejó jugar y muy generosos me dejaron equivocarme”, destacó. Por último, compartió una anécdota entrañable con uno de sus compañeros: “Santo, al terminar un sketch, me decía ‘nene, a usted le van a hacer un juicio con esas cosas que dice, cuídese’… y era cariñoso”, remató entre risas.

Ariel Tarico continúa vigente, reinventándose y dejando huella en la escena humorística argentina, fiel a su esencia y a la memoria afectiva de quienes lo acompañaron en sus primeros pasos. En su paso por Caras Glam, el imitador dejó descubierta su alma y reveló detalles de sus primeros pasos en el mundo del espectáculo que muchos de sus seguidores desconocían.