De Bárbara Lombardo y Valentina Barbier a Natalia Lobo: uno por uno, todos los invitados de Arteba

La 35.ª edición de Arteba se realizará del 30 de octubre al 1 de noviembre en el Pabellón Amarillo de La Rural. La feria celebra los 35 años de su fundación con una propuesta que reúne a 69 galerías y obras de más de 400 artistas nacionales e internacionales, en un encuentro que convoca a figuras del arte, la cultura y el espectáculo.

Entre las invitadas a la preapertura realizada este miércoles 28 se encuentran Bárbara Lombardo, Natalia Lobo y Valentina Barbier, quienes eligieron distintos estilos para la ocasión. Desde una apuesta urbana con cuero hasta conjuntos de inspiración sastrera y combinaciones minimalistas, cada una presentó una propuesta propia para recorrer una de las citas destacadas del calendario artístico.

De Bárbara Lombardo y Valentina Barbier a Natalia Lobo: los mejores looks del evento

Las elecciones de moda de las invitadas tuvieron en común la combinación de prendas clásicas con detalles que aportaron personalidad a cada estilismo. El negro fue uno de los colores protagonistas, aunque apareció combinado con blanco, denim y accesorios en tonos contrastantes.

Bárbara Lombardo, Valentina Barbier, Juliana Awada y Natalia Lobo en la preinauguración de Arteba

Bárbara Lombardo apostó por un look urbano con una impronta sofisticada. La actriz llevó una larga chaqueta de cuero negro, que combinó con una remera blanca y un pantalón negro de corte amplio. Los zapatos en punta reforzaron la elegancia del conjunto, mientras que una cartera marrón chocolate y un collar largo con un dije turquesa aportaron contraste.

Cecilia Roth, Julián Mizrahi y Adrián Dárgelos en la preinauguración de Arteba

Natalia Lobo eligió un conjunto sastrero negro compuesto por blazer y pantalón de pernera ancha, acompañado por una blusa blanca de escote en V. La combinación, clásica y elegante, sumó accesorios dorados que se destacaron en el estilismo: aros de gran tamaño y un brazalete metálico ancho.

Franco Masini, Juliana Awada, Larisa Andreani y Lucrecia Palacios en la preinauguración de Arteba

Valentina Barbier se inclinó por una combinación minimalista que contrastó el negro con el denim azul oscuro. Eligió un top de cuello alto y mangas largas, con una silueta amplia y un diseño que dejaba parte del abdomen al descubierto, junto con un jean de tiro alto y corte acampanado. Los zapatos negros en punta acompañaron la propuesta, mientras que una pequeña cartera con textura plisada sumó un detalle distintivo.

Todos los invitados al evento de Arteba

Valentina Barbier, Larisa Andreani, Juliana Awada y Facundo Garayalde en la preinauguración de Arteba

Ana Astudillo, Angie Landaburu, Augusto Marini, Arturo Grimaldi y Lucía Álzaga en la preinauguración de Arteba

Constanza Schwartz, Cynthia Cohen, Sofía Malamute, Nana Gallardo, David Nalbandian y Maximiliano Mustafa en la preinauguración de Arteba

Diego Obligado y María Casado del Comité Directivo de Meridiano, junto a Larisa Andreani y Federico Braun en la preinauguración de Arteba

Dolores Alzaga, Edgardo Giménez, Francisco Bosch y Carolina Adriana Herrera en la preinauguración de Arteba

Emiliano Blanco, Guillermo Azar, Camila Milessi, Facundo Belén, Vir Martin en la preinauguración de Arteba

Fabián Perechodnik, Mariana Bagó, Juan Pablo Maglier, Gabriela Castellani y Cristiano Rattazzi en la preinauguración de Arteba

Gabriela Castellani, Cristiano Rattazzi, Georgina Alliata, Hugo Pontoriero y Martin Cabrales en la preinauguración de Arteba

Gabriela Ricardes, Marlise Ilhesca, Larisa Andreani y Haneen Alkenany, embajadora de Arabia Saudita en la preinauguración de Arteba

La feria continuará hasta el domingo 1 de noviembre, con horarios de 14 a 21 el viernes y el sábado, y de 14 a 20 horas el domingo. Además de las galerías de su Sección Principal, Arteba incluye propuestas como Utopía y la Zona de Diálogo Internacional, junto con iniciativas especiales vinculadas al arte y el coleccionismo. Entre las figuras que forman parte de esta edición se encuentran Bárbara Lombardo, Valentina Barbier y Natalia Lobo, quienes se sumaron a la convocatoria dando cátedra de moda con sus propias elecciones de estilo.