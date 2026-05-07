Florencia Peña impone el jean trenzado XXL: el detalle fashionista tendencia

En las últimas horas, Florencia Peña cautivó la atención de sus más de 6,3 millones de seguidores por un look comfy chic ideal para esta temporada otoño-invierno 2022. La actriz utilizó su cuenta personal de Instagram para mostrar cómo día a día conforma sus looks para asistir a determinados compromisos laborales y eventos sociales. En esta oportunidad, desempolvó de su guardarropa un clásico de clásicos, pero con un guiño trendy.

Florencia Peña eligió un clásico y le sumó un detalle que marca tendencia

Con una imagen relajada y muy fiel a su estilo descontracturado, Florencia Peña compartió un posteo conformado por tres imágenes, donde posó en el living de su casa sentada sobre un sofá blanco, taza en mano, descalza y con una gran sonrisa. Fue allí que la artista sacó a relucir su faceta fashionista y apostó por un outfit urbano con guiños modernos, por lo que, sin necesidad de excesos, logró imponer tendencia con prendas cómodas cargadas de personalidad.

Florencia Peña | Instagram

Este estilismo comfy chic estuvo compuesto por un sweater tejido en tonos gris y blanco, de mangas amplias y caída relajada, combinado con un jean ancho de inspiración noventosa que se convirtió en el verdadero protagonista. El peinado recogido -trenzas cosidas a los laterales estilo boxeadora y un gran rodete alto- y el maquillaje natural terminaron de reforzar una estética casual, ideal para aquellas mujeres que quieran lucir sencillas, pero sin perder estilo.

El jean trenzado de Florencia Peña con una valoración artesanal

Sin embargo, lo que más destacó del outfit que vistió Florencia Peña fue el original diseño del pantalón. El jean, de corte wide leg y tiro alto, incorporó un detalle trenzado lateral con ojales metálicos y tiras entrelazadas que recorren ambas piernas desde la cadera hasta los tobillos. Ese trabajo artesanal aportó una impronta audaz y diferencial a una prenda clásica, transformándola en una prenda de autor.

Jean trenzado de Flor Peña | Instagram

La elección denim oscuro también ayudó a potenciar el diseño. El contraste entre la textura tradicional del jean y las aberturas sujetas con cordones generó un efecto moderno y adaptable a un look cotidiano. Además, el calce holgado sumó comodidad y movimiento, dos elementos que dominan las tendencias actuales de moda urbana.

Otro punto fuerte del estilismo fue la manera en que las prendas dialogaron entre sí. El sweater tejido en tonos neutros equilibró la fuerza estética del pantalón, evitando sobrecargar el conjunto; ideal para el comienzo de una época donde se están haciendo presente las bajas temperaturas.

Jean trenzado de Flor Peña | Instagram

En tiempos donde la moda apuesta cada vez más por piezas originales y detalles personalizados, este diseño elegido por Florencia Peña gana terreno entre celebridades e influencers que están atentos a las últimas tendencias en materia de moda. Los jeans con recortes, cordones y terminaciones artesanales reaparecieron con fuerza esta temporada 2026 y se consolidan como una alternativa ideal para quienes buscan salir del clásico denim tradicional sin resignar comodidad.

NB