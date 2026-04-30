Florencia Peña sobre la distancia con Érica Rivas: "Nos debíamos una charla"

Tras las especulaciones y polémicas, Florencia Peña decidió hablar y revelar qué ocurrió realmente con Érica Rivas. En una entrevista con Intrusos, la actriz no solo aclaró las versiones que circularon sino que además ventiló cómo se encuentra el vínculo actual con su compañera de Casados con Hijos

Flor Peña y su relación en Érica Rivas

Florencia Peña se mostró abierta y sincera al hablar sobre la supuesta ruptura con Érica Rivas, un distanciamiento que durante años llevó a los medios a especular acerca de enemistades irreparables. Sobre los rumores que señalaban un posible spin-off que habría reavivado las tensiones entre ambas, Peña aseguró: “Lo de la serie fue un invento que se instaló, fue por algo comercial que sucedió en su momento y después se cayó”.

Florencia Peña//Instagram

Más allá de esas habladurías, la actriz sorprendió al afirmar que ahora mantienen una buena relación. “Mi relación con Érica está muy bien. Nos debíamos una charla”, afirmó con contundencia, dando a entender que el verdadero conflicto nunca fue una pelea personal, sino la ausencia de un diálogo necesario que se prolongó durante años.

Con la intención de resguardar a su compañera, Florencia Peña expuso que prefiere no revelar detalles íntimos de esa reconciliación pero confesó que ese encuentro fue reparador: “Ella es una actriz muy para adentro y no quiero cometer el error de contar cosas. "Nos hizo bien a las dos hablar, y entendí su dolor porque no habíamos hablado después de eso”.

Érica Rivas//Instagram

Peña reconoció que las dos tenían percepciones diferentes sobre lo ocurrido. “Las dos estábamos enojadas, las dos teníamos nuestros motivos y entendimos que necesitábamos hablar” y agregó: “Nos dimos cuenta de que muchas veces las cosas que pasan son por errores de comunicación”.

Flor Peña revela el origen del distanciamiento con Érica Rivas

El desencuentro entre Florencia Peña y Érica Rivas comenzó cuando se inició la adaptación teatral de Casados con hijos, un proyecto que para muchas personas marcó el antes y el después en la relación entre la actriz y el elenco.

“El distanciamiento empezó cuando se empezó a hacer Casados con Hijos en el teatro. Todos quisimos que Érica esté siempre, dámela en todos los equipos. Con María Elena la rompió, todos la quisimos siempre”, recordó Peña y explicó que la salida de Érica no fue producto de una decisión colectiva dentro del elenco. Más bien, señaló que hubo “otras cuestiones”.

Florencia Peña//Instagram

Lo más llamativo fue cuando apuntó hacia un problema mayor, que excedía las diferencias personales y que involucraba a la producción del espectáculo. “Érica estaba peleada con la producción, Guillermo Francella era parte de esa producción. Hubo un distanciamiento con los hombres del grupo”, reveló Peña, desmarcándose así de la idea de una pelea directa con Érica.

Con esta declaración, Florencia Peña dejó claro que la fractura con Érica Rivas no fue una cuestión estrictamente personal, sino que tuvo que ver con conflictos en la estructura de poder y organización detrás del proyecto teatral. “Ella no pudo estar en el teatro y sé que lo sufrió porque cuando me junté con ella escuché su versión y pude entenderla”, concluyó, dejando en evidencia que detrás de la polémica hubo más silencios y heridas que verdaderas enemistades.