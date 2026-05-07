Ivana Icardi mostró el antes y después de la particular cirugía estética que se realizó: "Se me fue de las manos"

Hace unas semanas, Ivana Icardi compartió en sus redes sociales un blog en el que contó el paso a paso de la intervención estética que se realizó para estar más conforme con su cuerpo. Bajo el título “remodelación corporal 360”, la hermana de Mauro Icardi. En este sentido, explicó que el procedimiento consiste en dejar la “silueta de tus sueños” y mostró el antes y el después de esta particular cirugía.

Ivana Icardi pasó por el quirófano y se sometió a una cirugía 360

Desde hace muchos años, Ivana Icardi reside en Madrid, país donde desarrolló sus proyectos laborales y consolidó su familia. No obstante, su presencia en redes despierta un interés en su comunidad digital que está atenta a cada paso que da. Con más de un millón de seguidores, la influencer abrió la intimidad de su vida y compartió el antes y el después de la cirugía a la cual se sometió para cambiar por completo su cuerpo.

Ivana Icardi | Instagram

El pasado 15 de febrero, había decidido pasar por el quirófano y someterse a una particular intervención quirúrgica. En ese momento, ella misma explicó: “Es una combinación de técnicas quirúrgicas exclusivas, basadas en tecnología avanzada -como plasmalift, láser y ultrasonidos- para combatir la grasa localizada y esculpir el cuerpo en alta definición”. Asimismo, dejó en claro cuál era el resultado que esperaba: “El objetivo es deshacernos de lo que no nos gusta y realzar nuestras partes más favorecedoras”.

Convencida de que este proceso la iba a ayudar a recuperar su autoestima y a amigarse con la imagen que le devolverá el espejo, añadió: “Este procedimiento está pensado para personas que quieren eliminar esa grasita que sobra y que les cuesta años y frustraciones tratar de combatirla, sin obtener resultado, a pesar de dietas y ejercicio”.

Pese a que reveló que los primeros cuatro días de vendaje, fajas y drenajes fueron “fatales”, una vez recuperada del posoperatorio, se mostró más radiante y conforme con el resultado. Por esta razón, deslizó las imágenes del antes y el después de su físico para dejar constancia del cambio radical que se realizó.

Cirugía de Ivana Icardi | Instagram

Ivana Icardi, conforme con su nueva imagen

Según explicó la propia Ivana Icardi, el haber aumentado de peso y subir volumen significó que haya generado disconformidad en su apariencia física, al punto tal de que utilizaba ropa holgada para disimular los kilitos de más. “Se me había ido un poco de las manos”, señaló con total franqueza.

En esta línea, resaltó que su intención no era lograr un cambio exagerado o que no se adapte con su contextura, sino más bien, realizar un ajuste acorde a sus necesidades. “Estoy súper feliz. Antes me veía totalmente recta, siempre me quejaba de mi cintura”, afirmó con orgullo por el proceso.

Fiel a su impronta frontal, luego de enseñar su nuevo aspecto, la hermana del mediático futbolista le respondió a los haters que la criticaron. Para ella, no solo se trata de un nuevo cuerpo, sino de un rotundo cambio de hábitos. De acuerdo con su testimonio, el incremento de peso se debió no sólo a los cambios hormonales en el embarazo, sino por el sedentarismo, la falta de ejercicios físicos y la mala alimentación. Cabe destacar que dejó bien en claro que a ella le importa sentirse bien con ella misma y que está dispuesta a cumplir con sus anhelos, descartando las opiniones de los haters.

Ivana Icardi | Instagram

Hoy, a casi tres meses de su operación, Ivana Icardi disfruta de su nueva vida marcada por un rotundo cambio estético que la obliga a poner manos a la obra. De esta manera, disfruta de su nueva silueta siguiendo al pie de la letra las indicaciones médicas e incorporando la alimentación saludable y rutinas de gimnasios para conservar su cuerpo y mantenerse en forma. "Me duelen las pestañas, las uñas, las cejas... todo. Pero aquí estoy cumpliendo", escribió hace unas horas mientras se tomó una fotografía de cuerpo entero frente al espejo, dejando constancia de su esfuerzo y disciplina constante.

NB