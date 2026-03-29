El cambio de rumbo de Toto Otero, el hijo de Florencia Peña que busca un camino lejos de su madre

Toto Otero, el hijo de Florencia Peña, lleva un tiempo enfocado en su propio negocio, un emprendimiento gastronómico que está próximo a cumplir 2 años. Sin embargo, ahora vuelve a ser noticia por un cambio de rumbo muy claro que llevó adelante y que significa un antes y un después en su estrategia.

El negocio de Toto Otero, el hijo de Florencia Peña

“No me gusta depender de otra persona y esa fue una causa también para arrancar a emprender”, supo decir Toto Otero a Infobae hace casi dos años, cuando salió a luz su flamante negocio. El joven hacía clara referencia a la figura de su mamá, Florencia Peña, y de su papá, Mariano Otero, a quienes destacaba como figuras a seguir y un ejemplo claro de lo que quería hacer, más allá de transitar un camino muy diferente a lo que se podría esperar. No era una aclaración menor, sino que intentaba justificar, justamente, la aparición de su nombre en un ámbito que pocas personas esperaban, sobre todo por el legado familiar.

Florencia Peña y Toto Otero.

Con el correr de los meses, el emprendimiento comenzó a ser más fuerte y logró hacerse un nombre propio. Si bien no tenía local a la calle, su tienda online se mostraba activa y sus redes sociales crecían a la par. Cerca de su primer aniversario, sus seguidores superaban los 90.000.

Desde un primer momento, la idea del hijo de Florencia Peña era ofrecer un producto saludable y rico. Decía que, como en su casa les gustaba lo dulce pero también cuidarse, había enfocado sus esfuerzos en demostrar que se podía comer sano y rico. De allí que en su web se pudieran encontrar variedades de productos de almendra keto, nuez, cacao o integrales de maicena y avena.

Toto Otero decidió cambiar un poco su negocio.

El cambio de rumbo de Toto Otero, el hijo de Florencia Peña

En los últimos meses, sin embargo, Toto Otero y su socia, parecen haber decidido hacer un cambio de rumbo muy notorio. A día de hoy, si se ingresa a su web se puede notar fácilmente que el emprendimiento ahora ofrece principalmente productos keto, que ocupan la gran mayoría de su catálogo.

Algo que refleja este gran cambio, es su cuenta de Instagram. Hasta hace poco, su usuario era Alfit.alfajores, mientras que ahora cambió a Alfit.keto. En la misma línea, sus publicaciones explican las diferencias entre las variantes comunes o fit y los nuevos productos, además de explicar qué es la dieta keto.

Si bien es importante marcar que sigue ofreciendo su línea habitual de productos, estos han sido agrupados bajo la pestaña de “no keto”. Toda una declaración de intenciones que no hace más que mostrar el cambio de rumbo que decidieron emprender.

Toto Otero y su novia, Camila Pardo, en París.

De esta manera, Toto Otero, el hijo de Florencia Peña, decidió cambiar de rumbo y darle una nueva idea a su emprendimiento gastronómico. El joven sigue adelante con su negocio y su idea de transitar su propio camino, más allá de la influencia de su familia y de lo que se podría esperar por el legado y los nombres que lo rodean.