El nuevo drama de la China Suárez y Mauro Icardi: mudanza, trabajo incierto y reproches

La relación entre la China Suárez y Mauro Icardi enfrenta una situación cumbre que podría cambiarlo todo. Yanina Latorre, con acceso privilegiado a los entresijos de la pareja, advirtió en su programa que en los próximos días se jugará mucho más que un simple desacuerdo amoroso.

El dilema que pone en jaque a Mauro Icardi

Yanina Latorre se expresó sobre los rumores deportivo de Mauro Icardi, que en breve finaliza su contrato con el Galatasaray de Turquía y enfrentaría una encrucijada que podría definir su carrera en los próximos meses, ya que no se sabe a que club terminaría el novio de la China Suárez.

Mauro Icardi//Archivo

En este contexto, Yanina Latorre no tuvo reparos en expresar su opinión sobre la situación del futbolista y su entorno. "Fuera de joda, por más que juegue bien al fútbol, que según mi marido no es un crack ni mucho menos, Icardi está en un tema eh... porque hay que comprarse todo el caramelo de Wanda, los quilombos, la China... porque el jugador de fútbol tiene que jugar a la pelota y él abandonó al PSG por el Wandagate", afirmó.

Mauro Icardi y La China Suárez//Instagram

La versión de Yanina Latorre sobre Mauro Icardi y la China Suárez

Yanina Latorre analizó las polémicas que involucran a Mauro Icardi y la China Suárez y cómo eso afectaría su vida deportiva. "No iba a concentrar para la Champions cuando los jugadores van a entrenar y a concentrar así se les muera alguien, qué se yo", dijo.

Según la conductora, la situación de Icardi es compleja con el momento económico y personal. "Ahora vendió la casa de los sueños. ¿Para qué puso 6 millones? Ahora se quiere comprar una mansión cerca de donde vive Wanda. ¿Viste, no sabe más que joder?", informó.

Yanina Latorre//Archivo

"Decí que esto ya no es nota ni noticia porque yo creo que la vida de Mauro, La China y Wanda y toda esa trifulca no le interesa a nadie más. Él le iba a embargar a Wanda porque allá sigue reclamando 7 palos euros que dice que le robó. Yo no pongo las manos en el fuego por nadie. Ya no le importa más a nadie eso. El próximo quilombo de Wanda es Migueles cuando vaya preso Piccirillo", concluyó Yanina Latorre.