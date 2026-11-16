Gimena Accardi estuvo presente en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata para presentar su proyecto TILF, una propuesta que generó gran expectativa en la industria audiovisual. Más allá de su faceta profesional y su participación en las distintas actividades del evento, su presencia no pasó desapercibida. Su elección de vestuario capturó todas las miradas demostrando una vez más su habilidad para instalar tendencia con soltura y naturalidad.

Gimena Accardi: El furor del naked dress y los lunares en la alfombra costera

Para la ocasión, Gimena Accardi apostó por un estilismo arriesgado que dejó en claro su ojo crítico para las corrientes actuales del diseño. El eje central de su outfit fue un vestido largo translúcido de inspiración naked dress, confeccionado en una tela etérea que jugó con la piel a la vista y la superposición de capas.

Esta tendencia, que prioriza la sensualidad y la audacia a través de transparencias absolutas, encontró en su silueta una aliada perfecta. Debajo de la pieza principal, lució ropa interior oscura de diseño minimalista, logrando equilibrar la osadía del género con una estructura visual limpia y sofisticada.

Gimena Accardi fusionó el naked dress con lunares

A la apuesta transparente, Gimena Accardi sumó otro de los grandes hits de la temporada: los lunares. Sobre el fondo casi imperceptible del vestido se desplegaron pequeños círculos negros distribuidos de manera uniforme. Este estampado atemporal aportó un contraste magnético y un guiño retro a una prenda de impronta sumamente moderna. Lejos de competir con el efecto translúcido, el patrón tradicional suavizó la estructura general y le inyectó un dinamismo visual único a toda la composición.

Gimena Accardi combinó el outfit con campera de eco cuero. Junto a la realizadora Agustina Navarro y el cantante Seven Kayne

Claves de estilo by Gimena Accardi

Mezclar dos estilos tan marcados requiere equilibrio para no recargar el resultado final. En este caso, el acierto de Gimena Accardi residió en sumar elementos de abrigo y textura pesada para contrarrestar la liviandad del vestido. La intérprete completó su estilismo con una campera de cuero negro de corte clásico, aportando una cuota de rock indispensable para las noches marplatenses.

En cuanto al beauty look, optó por una impronta relajada pero sumamente estudiada. Llevó el cabello recogido de manera casual con algunos mechones sueltos que enmarcaron su rostro, aportando frescura y restando solemnidad a una alfombra roja. Para el maquillaje, priorizó una piel luminosa, un delineado sutil que realzó su mirada y labios en tonos nude, logrando que el foco absoluto recayera sobre el juego de texturas de su vestido. Mantener una paleta de colores sobria facilitó la integración de piezas tan disímiles, logrando un balance perfecto entre la osadía nocturna y la sofisticación urbana.

Tips prácticos para imitar el look de Gimena Accardi

Si la idea es replicar esta propuesta estilística para un evento nocturno o una salida especial, existen algunos consejos fundamentales a tener en cuenta. En primer lugar, al elegir un naked dress con estampas sutiles como los lunares, conviene priorizar la comodidad seleccionando ropa interior en tonos neutros u oscuros que acompañe la silueta sin generar ruidos visuales molestos.

Las tendencias elegidas por Gimena Accardi en las pasarelas y el streetstyle: Lunares y naked dress

El secreto principal radica en el contraste de prendas: equilibrar la extrema liviandad de las transparencias con una campera de cuero, un blazer estructurado o una chaqueta sastre de líneas rectas. Para el cabello, lo ideal es huir de los peinados demasiado rígidos o formales; un recogido imperfecto o una coleta baja con ondas naturales otorgan esa cuota de frescura canchera que caracteriza a las grandes referentes de la moda local. Finalmente, el maquillaje debe acompañar de forma armónica manteniendo los ojos destacados pero limpios, permitiendo que la superposición de texturas y el diseño se lleven todo el protagonismo de la noche.

Con este look firmado por la impronta canchera que la caracteriza, Gimena Accardi ratificó su lugar como una de las referentes del estilo nacional, consolidando una propuesta que combinó las tendencias más fuertes de la temporada.