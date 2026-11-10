Gimena Accardi ganó su primer premio por la ficción vertical que creó y que protagoniza junto a Seven Kayne

Gimena Accardi vive un presente profesional inigualable tras haber alcanzado un hito fundamental. Por primera vez, la actriz ganó su primer premio en reconocimiento a la serie de ficción vertical que creó. El galardón llegó gracias a su rol protagónico, dirección y guion en TILF , la propuesta de drama erótico que rompió los esquemas tradicionales. La esperada ficción se estrenó el 7 de enero de 2026 a través del canal de streaming Olga, y este importante logro emocionó a todos en redes sociales.

Gimena Accardi

El premio que recibió Gimena Accardi por "TILF"

TILF ("Teacher I'd like to fuck") se consagró de manera histórica en la décima edición de los Premios PRODU 2026, una de las distinciones más prestigiosas de la industria audiovisual iberoamericana, que por primera vez incorporó categorías exclusivas para galardonar a las series verticales. Esta ficción dramática y erótica, concebida para plataformas digitales con episodios breves de un minuto, se estrenó el 7 de enero de 2026 a través de Olga y la productora Shorta, revolucionando los formatos tradicionales de consumo rápido en redes. Gimena Accardi creó este proyecto junto a la realizadora Agustina Navarro y asumió el desafío absoluto de escribir, dirigir y actuar. Para el rol masculino principal, la protagonizó junto al cantante de trap Seven Kayne, quien realizó un sólido debut actoral interpretando al alumno atrapado en un romance prohibido con su profesora.

Tras conocerse la gran noticia, Gimena celebró la obtención del premio en sus historias de Instagram compartiendo capturas oficiales del anuncio de los ganadores de la organización. Con una mezcla de asombro, gratitud y profunda emoción por ver el fruto de su esfuerzo reflejado en la estatuilla, expresó : "¡Amanecimos con este noticia! ¡TILF ganó este premio y la felicidad es total!". De la misma manera, uno de los partícipes de la serie, acompañó: "Todavía nos cuesta creer hasta dónde llegó esta historia. Un reconocimiento al trabajo, la pasión y el amor de un equipo enorme que creyó en ella desde el primer día. Qué hermoso es ver hasta dónde puede llegar algo que se hace con tanto amor".

El mensaje rápidamente despertó el cariño y las felicitaciones de sus colegas, quienes aplaudieron este reconocimiento. Mientras tanto, y siguiendo con la emoción, la actriz y creadora de TILF anunció que ya estaban en preparación de la segunda temporada.

El premio que recibió Gimena Accardi por "TILF"

El emocionante anuncio de Gimena Accardi: nueva temporada

Gimena Accardi compartió las primeras imágenes que confirman de manera oficial que ya está en marcha la segunda temporada de TILF. A través de una publicación en sus redes sociales, la actriz abrió su corazón ante sus seguidores y expresó la enorme gratitud que siente por el crecimiento de este proyecto independiente. "Voy con texto, porque estoy muy emocionada… Se estrena la 2da temporada de TILF, un proyecto que salió de mis entrañas en un momento muy triste de mi vida", escribió. En las líneas de su dedicatoria, recordó cómo junto a su socia y codirectora Agustina Navarro buscaron inicialmente hacer una película, tocando muchas puertas sin éxito, hasta que las productoras Shorta y The Eleven Hub les presentaron la alternativa de las series verticales.

La primera entrega se consolidó como un suceso histórico sin precedentes. Según detalló Accardi, la realizaron con un presupuesto mínimo pero con muchísima pasión, alcanzando un éxito rotundo donde la vieron 100 millones de personas, ganaron premios y recibieron felicitaciones de toda la industria. Para cerrar su emotivo mensaje, Gimena agradeció al público y al staff por el amor incondicional y confirmó: "A partir del jueves ya pueden ver ambas temporadas en Hacela Shorta (app de series verticales para el telefono)".

El emocionante anuncio de Gimena Accardi: nueva temporada

El éxito de TILF y su galardón en los Premios PRODU consolidan a Gimena Accardi como una creadora vanguardista en el formato vertical. Este histórico premio, sumado al inmediato anuncio de la segunda temporada junto a Seven Kayne, corona el proyecto más personal y disruptivo de su carrera actoral.