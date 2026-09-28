Gisela Dulko, reconocida mundialmente por haber alcanzado el puesto número uno del mundo en dobles y cosechar múltiples éxitos en el circuito de la WTA , continúa siendo un referente indiscutido del deporte y la vida saludable. Tras su retiro de las canchas profesionales, la atleta no dejó de lado su pasión por el movimiento; por el contrario, el entrenamiento físico sigue ocupando un lugar central en su día a día.

Para ella, mantener una disciplina diaria no es solo una cuestión estética, sino una herramienta fundamental para cuidar su salud mental, potenciar su energía y conservar la agilidad que la caracterizó durante su carrera de élite. Con el firme propósito de motivar a sus seguidores a adoptar hábitos saludables, la deportista decidió abrir las puertas de su gimnasio privado, y reveló los secretos de su preparación actual, detallando cuáles son aquellos ejercicios infaltables que estructuran su exigente rutina diaria.

Gisela Dulko mostró cuáles son los ejercicios infaltables en su rutina

La rutina de entrenamiento de Gisela Dulko: los ejercicios con mancuarnas

La rutina de entrenamiento de Gisela Dulko es una de las más observadas en redes sociales. La extenista expone que el gimnasio es una parte vital en su vida, y por eso decidió revelar algunos de los ejercicios infaltables para ella. En la primera etapa de su circuito, la atleta se enfoca en movimientos dinámicos sobre la superficie que desafían directamente su estabilidad central. Gisela ejecuta giros rusos y elevaciones sosteniendo un disco de Technogym, utilizando el peso libre de manera similar a una mancuerna para generar una resistencia constante .

Estos ejercicios en suelo están diseñados específicamente para el fortalecimiento del core, una zona queresulta vital tras años de sobrecarga asimétrica en el tenis. Al estabilizar la pelvis y la columna mediante contracciones isométricas combinadas con rotaciones, logra un estímulo abdominal profundo que protege su zona lumbar. Esto le otorga el soporte postural necesario para transferir la fuerza de manera eficiente y segura en todas sus actividades cotidianas.

La rutina de entrenamiento de Gisela Dulko: los ejercicios con mancuarnas

Por otro lado, la rutina se traslada a ejercicios de pie y en suspensión que demandan una enorme coordinación motriz y potencia. Gisela realiza fuerza con barra, un patrón fundamental para el desarrollo de la fuerza en toda la cadena posterior, incluyendo glúteos e isquiotibiales. Complementa este bloque con estocadas búlgaras sobre cajón utilizando mancuernas hexagonales, un ejercicio unilateral exigente que potencia la musculatura de sus cuádriceps de forma equilibrada.

Para una extenista de élite, estos movimientos fuera del suelo son cruciales porque replican las desaceleraciones y frenadas bruscas de la alta competencia. El uso de cargas asimétricas le permite perfeccionar el equilibrio propioceptivo, prevenir desbalances musculares en las piernas y mantener una estructura articular sólida y resiliente.

La rutina de entrenamiento de Gisela Dulko: los ejercicios con mancuarnas

La rutina de entrenamiento de Gisela Dulko: los ejercicios de salto

Para complementar el trabajo de fuerza estricta, Gisela Dulko incorpora una faceta dinámica centrada en la potencia reactiva y el estímulo cardiovascular. La deportista realiza intensas series de salto a la soga, un ejercicio clásico pero altamente exigente. Simultáneamente, combina esta actividad con sentadillas profundas con banda elástica sobre los muslos, manteniendo una tensión constante que activa de forma analítica los glúteos medios. Esta combinación estratégica de ejercicios le permite elevar de manera inmediata sus pulsaciones cardíacas, transformando la sesión en un bloque de alta eficiencia metabólica que optimiza la quema calórica y mejora la resistencia general.

La rutina de entrenamiento de Gisela Dulko: los ejercicios de salto

Para una atleta con el historial de Dulko, el entrenamiento de salto y reactividad tiene un propósito fundamental en su longevidad física. Al ejecutar estos movimientos dinámicos con una técnica pulida, Gisela logra mantener la agilidad, la explosividad y el control propioceptivo que siempre la caracterizaron en la cancha, adaptándolos perfectamente a las necesidades de su vida actual.

La exigente rutina de Gisela Dulko combina a la perfección la fuerza, el control central y la potencia del salto. Este enfoque integral, con los ejercicios infaltables en su rutina, demuestra que mantener un cuerpo ágil y saludable requiere constancia, técnica y disciplina diaria.

A.E