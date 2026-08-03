Gisela Dulko mostró la belleza de Francia en un álbum familiar: “Una noche en París”

Antes de dar por finalizadas las vacaciones de invierno, Gisela Dulko emprendió un viaje junto a sus tres hijos, Mateo, Antonella y Daniele -fruto de su relación con Fernando Gago- a una de las ciudades más emblemáticas y admiradas por el turismo internacional: París. A través de una publicación que compartió en sus redes sociales, la extenista mostró un sentido álbum familiar en el que dejó ver algunos de los paisajes más icónicos de la capital francesa y mostró cómo disfrutó de esta escapada junto a los pequeños.

Así fueron las vacaciones de Gisela Dulko y sus tres hijos en Europa

Luego de su estadía en Ibiza, España, Gisela Dulko continuó su recorrido por Europa y viajó rumbo a París para disfrutar de una de las postales más mágicas que ofrece la capital francesa: la Torre Eiffel iluminada durante la noche. La extenista compartió este momento a través de su cuenta personal de Instagram, donde publicó un álbum de imágenes en el que se la observa recorriendo uno de los monumentos más emblemáticos del mundo junto a sus tres hijos. Fiel a su estilo de vida ligado al bienestar, el fitness y el disfrute de nuevas experiencias, la atleta mostró la intimidad de una escapada familiar inolvidable.

Vacaciones de Gisela Dulko en París junto a sus hijos | Instagram

Las cinco imágenes y el video fueron registrados durante la noche, capturando la magia de París iluminada. En la secuencia, la familia recorrió las orillas del río Sena con la imponente Torre Eiffel como telón de fondo, mientras disfrutaba de una caminata por las calles parisinas. Además, la embajadora de marca posó en una terminal del metro, sumando una postal icónica a esta experiencia por la ciudad de las luces.

La complicidad y la unión de los hijos de Gisela Dulko

Más allá de los paisajes de ensueño que ofrece París durante la noche, Gisela Dulko puso el foco en un momento mucho más íntimo: la emoción de sus hijos al descubrir la Torre Eiffel iluminada a la distancia. Los tres, de espaldas a la cámara, se abrazaron mientras contemplaban la imponente postal nocturna de la ciudad. Luego, posaron junto a su mamá en las inmediaciones del monumento, dejando registrado un recuerdo familiar lleno de emoción. “Una noche en París”, escribió llena de satisfacción por atravesar esta experiencia única junto a sus retoños.

Vacaciones de Gisela Dulko en París junto a sus hijos | Instagram

Cabe destacar que, días atrás, la expareja de Fernando Gago viajó a España, donde protagonizó un emotivo reencuentro con Flavia Pennetta, su histórica compañera y dupla en el circuito de dobles de tenis. Ambas compartieron distintos recorridos junto a sus respectivos hijos, reviviendo una amistad que trascendió las canchas. En ese contexto, Pennetta le dedicó un sentido mensaje en italiano: “Hay lugares que se visitan y lugares que entran en el corazón. Estos días transcurridos junto a vos y a nuestros hijos fueron un regalo precioso, un entramado de risas, libertad y amor”.

Vacaciones de Gisela Dulko en Europa junto a sus hijos y la familia de Flavia Pennetta | Instagram

Así, sin brindar mayores detalles sobre su recorrido, pero compartiendo postales familiares y encuentros con amigos por Europa, Gisela Dulko mostró imágenes cargadas de emoción. Durante su travesía disfrutó de la gastronomía, jornadas de playa, paseos en lancha, caminatas, senderos naturales y vistas panorámicas. La extenista resumió la esencia de esta experiencia con una sencilla palabra que refleja el valor de cada instante compartido: “Momentos”.