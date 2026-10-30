Lejos del fútbol y la moda, el nuevo negocio de Mandinha, la esposa de Dibu Martínez

Mandinha Martínez construye un perfil propio que transita por fuera de las canchas de fútbol. La esposa de Emiliano "Dibu" Martínez canaliza toda su veta creativa en el diseño y los emprendimientos comerciales en suelo británico. Lejos de conformarse con el éxito y la repercusión de su reconocida tienda de decoración y moda infantil, Mis Sueños Kids, la diseñadora amplía su apuesta empresarial con la inauguración de un concepto lúdico exclusivo.

Dibu y Mandinha Martínez

El nuevo negocio de Mandinha Martínez: un bosque encantado para los más chicos

El flamante proyecto de Mandinha Martínez lleva el nombre de Fox & Fern Forest Play y abre sus puertas tras un largo proceso de planificación, diseño y trabajo artesanal. Este espacio de juego bajo techo recrea una atmósfera de fantasía inspirada en la naturaleza, donde los bebés y niños pequeños encuentran un entorno seguro para explorar, imaginar y desarrollar sus capacidades motoras.

En sus redes sociales, el equipo del espacio celebró el gran hito con palabras muy emotivas: "¡Las puertas de Fox & Fern Forest Play están oficialmente ABIERTAS! Después de tanto soñar, planear y crear, finalmente podemos dar la bienvenida a nuestros Pequeños Exploradores en el bosque".

El flamante proyecto lleva el nombre de Fox & Fern Forest Play

La propuesta estética prioriza los materiales nobles, los tonos cálidos y una ambientación delicada que remite directamente a un bosque mágico. Cada rincón cuenta con detalles pensados minuciosamente para estimular los sentidos de los niños, desde móviles colgantes con formas de animales y hongos hasta juguetes de madera didácticos. La propia Mandinha compartió su emoción en redes sociales y remarcó el orgullo de ver materializado este sueño colectivo después de meses de esfuerzo junto a su equipo.

El proyecto de Mandinha Martínez con una ubicación estratégica en Inglaterra

El nuevo salón de juegos no se encuentra en cualquier zona, sino que funciona estratégicamente justo al lado de Mis Sueños Kids, su otro local especializado en decoración y moda para los más chicos. Esta cercanía física permite consolidar un polo comercial y creativo ideado íntegramente por la empresaria, quien supervisa cada detalle estético y funcional de sus marcas en el Reino Unido.

Mientras el arquero de la Selección Argentina defiende los colores del Aston Villa en la Premier League, su esposa gestiona una agenda repleta de compromisos comerciales. La sinergia entre ambos espacios potencia su rol como referente del universo infantil en la región, uniendo la indumentaria y el diseño de interiores con experiencias lúdicas de alta calidad para las familias locales que buscan propuestas diferentes y cuidadas.

El nuevo salón de juegos se encuentra al lado de Mis Sueños Kids

Instalados desde hace años en tierras británicas junto a sus hijos Santino y Ava, la pareja equilibra la exposición pública que genera el deporte de elite con una vida cotidiana estructurada alrededor de proyectos personales genuinos. Mandinha demuestra con hechos que su capacidad de gestión va mucho más allá de acompañar a su marido en las grandes galas y premiaciones del fútbol internacional. Con esta nueva apertura y el respaldo constante de su comunidad, Mandinha Martínez afianza su independencia profesional y suma un hito importante en su carrera.