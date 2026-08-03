Así fue el cumpleaños 51 de Isabel Macedo: looks total black, globos de colores, amigas y familia

Isabel Macedo celebró la llegada de sus 51 años con una reunión privada acompañada por su esposo, Juan Manuel Urtubey, familiares y un grupo de amigas. Fiel a su estilo, la actriz eligió un festejo cálido y relajado, donde los presentes fueron los grandes protagonistas de una noche llena de sonrisas y brindis.

Isabel Macedo celebró su cumpleaños 51

A través de las imágenes que Isabel Macedo compartió en sus redes sociales, dejó ver algunos de los momentos más especiales de la celebración. Entre abrazos, fotografías grupales y una decoración sencilla con globos de colores, la actriz mostró la intimidad de un cumpleaños en el que no faltaron los pequeños detalles.

El look con el que Isabel Macedo se robó todas las miradas

Para la ocasión, Isabel Macedo apostó por un estilismo total black que combinó elegancia con un toque rockero. La protagonista de Margarita lució un maxivestido de encaje semitransparente, de estilo túnica, con mangas largas acampanadas y un pronunciado tajo lateral que aportó un aire moderno a la propuesta.

Debajo del vestido llevó un culotte negro y completó el outfit con borceguíes de cuero, medias oscuras a la vista y cordones al tono. El maquillaje se mantuvo en una línea natural, con delineado negro, máscara de pestañas, rubor rosado y labios en tono nude, mientras que el cabello suelto con ondas suaves terminó de acompañar un look que recibió numerosos elogios entre sus seguidores.

Los detalles que marcaron la diferencia en el cumpleaños de Isabel Macedo

Además del estilismo, las postales que compartió Isabel Macedo permitieron conocer algunos detalles del festejo. La decoración estuvo compuesta por globos en tonos pastel, entre ellos celeste, rosa, amarillo y verde, que aportaron un clima alegre y acompañaron varias de las fotografías que Isabel protagonizó durante la noche.

Isabel Macedo celebró su cumpleaños 51

En cuanto al menú, uno de los protagonistas fue una elegante tabla de sushi presentada en una caja de madera, un detalle gourmet que completó una velada íntima. De esta manera, Isabel Macedo recibió sus 51 años rodeada del cariño de su círculo más cercano, en un encuentro donde la sencillez y los afectos marcaron el tono de la celebración.