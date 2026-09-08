Costas fue internada de urgencia: qué dice el último parte médico

Momentos de preocupación y angustia atraviesa la familia de Costa luego de que la humorista y panelista fuera internada de urgencia este martes. La noticia encendió las alarmas entre sus seres queridos y generó preocupación en el ambiente artístico, mientras se conocieron detalles sobre el delicado momento que atraviesa.

Qué se sabe del estado de salud de Costa

Este martes 8 de septiembre trascendió la noticia de que Costa debió ser internada de urgencia tras atravesar una delicada situación de salud. La comediante, actriz y panelista permaneció durante los últimos días en terapia intensiva, donde recibió atención médica y fue monitoreada de cerca por los profesionales.

Costa | Instagram

La información fue difundida por el periodista Guille Barrios a través de sus redes sociales, donde brindó detalles sobre la situación que atravesó la artista y actualizó su estado. “Costa internada. A causa de un neumococo que migró a sangre tuvo una encefalitis hepática. Pasó por terapia intensiva y se encuentra estable en sala común. ¡Pronta recuperación!”, escribió. En este marco, la artista se encuentra fuera de peligro, con una evolución favorable y se encuentra estable.

Debido al delicado momento que atraviesa, Costa no podrá realizar la presentación de Humor a toda Costa que estaba programada para este miércoles 9 de septiembre en el CityCenter de Rosario. El espectáculo quedó postergado hasta nuevo aviso.

El estado de salud de Costa | X

Costa, internada a causa del virus del neumococo

El cuadro de salud Costa despertó una fuerte preocupación entre sus seguidores, especialmente por la complejidad que presentó en un primer momento. El neumococo puede provocar infecciones respiratorias y, en determinados casos, alcanzar el sistema circulatorio y generar afecciones de mayor gravedad que necesitan atención especializada.

Tras recibir tratamiento y permanecer bajo estricta vigilancia médica, la artista cordobesa presentó una evolución favorable y pudo superar la etapa más delicada. En la actualidad, permanece consciente y estable, internada en una sala común y fuera de peligro.

Costa | Instagram

En la actualidad, Costa tiene 45 años y atraviesa una etapa de gran crecimiento profesional. Desde 2017 integra El Club del Moro, el ciclo de La 100, y además se desempeña como panelista en Cortá por Lozano. A esto se suma su recorrido por distintos puntos del país con su espectáculo de stand up y el acompañamiento de una amplia comunidad de seguidores que la acompaña desde hace años.