María Vázquez y su hija, Myla Cambiaso, rescatan ropa de los 90: de la prenda lencera al jardinero

El universo de la moda vive en un constante ejercicio de memoria y reinvención, donde las décadas pasadas regresan al presente con nuevos aires que cautivan a nuevas generaciones. En esta oportunidad, María Vázquez y su hija, Myla Cambiaso, demostraron cómo adaptar grandes clásicos de los años 90 a la dinámica cotidiana con una elegancia relajada y actual. A través de elecciones personales muy marcadas, ambas figuras dejaron en claro que la estética noventosa sigue más viva que nunca en las calles, las redes sociales y las tendencias de cada temporada.

Myla y Mia Cambiaso junto a su mamá María Vazquez

María Vázquez y Myla Cambiaso: Dos estilos, un mismo guiño generacional al pasado

La moda encuentra siempre la forma de mirar hacia atrás para reinventarse en el presente con total naturalidad. En esta sintonía, María Vázquez optó por una falda lencera en tono marfil con delicados detalles de encaje en el dobladillo. Ella completó este look con un suéter tejido de cuello en V en color blanco, botas altas de cuero en tono caramelo y un bolso de mano grande a tono que aportaba practicidad. Su elección de texturas suaves y fluidas aportó un aire sofisticado y relajado a la vez, ideal para una tarde al aire libre en la campiña.

María Vázque rescató una falda lencera que combinó con sueter, botas y maxi bolso

Por su parte, Myla Cambiaso eligió una propuesta urbana y descontracturada que dialogaba perfectamente con su edad y su energía. La joven vistió un jardinero de denim clásico de corte amplio, combinado con una camisa blanca tradicional por debajo. Para completar el estilismo, Myla sumó una bandana roja estampada en la cabeza y una cartera pequeña de mano, logrando un balance exacto entre la comodidad y la frescura juvenil. Ambas mostraron cómo integrar estas piezas históricas en la rutina diaria sin perder gracia ni estilo propio.

Myla Cambiaso sorprendió con un jardinero de jean

La historia de las prendas elegidas por María Vázquez y Myla Cambiaso

Ambas prendas tienen un recorrido fascinante que explica su peso en la historia de la indumentaria contemporánea y su vigencia actual. El slipdress o vestido lencero nació originalmente en el ámbito de la ropa interior y los camisones, pero dio el salto definitivo a las calles y alfombras rojas durante la década de 1990 de la mano de marcas minimalistas y figuras influyentes como Kate Moss. Lo que en su origen escandalizó por su aspecto íntimo, se transformó rápidamente en un símbolo indiscutible de elegancia simple y sensualidad despojada.

En las pasarelas internacionales más recientes, firmas de lujo como Gucci, Prada y Saint Laurent recuperaron este concepto, presentándolo tanto en su formato de vestido completo como en faldas midi de satén combinadas con abrigos de paño o chaquetas estructuradas.

Desfiles internacionales confirma el regreso del slipdress: Gucci, Moschino y Alberta Ferretti

En paralelo, el jardinero de jean posee raíces vinculadas al uniforme de trabajo obrero del siglo XIX, pero su consagración masiva como prenda de moda ocurrió también en los noventa. Íconos del pop, actrices de televisión y pasarelas internacionales adoptaron el mono de jean como un estandarte de la juventud despreocupada. Hoy, casas como Stella McCartney y Dior reinterpretan esta silueta utilitaria en sus colecciones de temporada, elevando el denim mediante lavados limpios, cortes sastreros y combinaciones con calzado sofisticado.

Claves de estilo y la complicidad entre madre e hija

Llevar prendas de los noventa hoy requiere equilibrar las proporciones y entender qué funciona para cada ocasión. Algunas claves fundamentales para lucir ambas tendencias con acierto absoluto:

*Contraste de texturas con la falda lencera: La clave principal consiste en combinar la ligereza y el brillo satinado de la tela con prendas de abrigo pesadas, como un suéter de punto grueso o una chaqueta de cuero, logrando un equilibrio visual sofisticado.

*Proporciones amplias en el denim: Para el jardinero de jean, el secreto radica en elegir cortes relajados y mantener la base superior simple mediante camisas blancas o remeras básicas de algodón.

Jardineros reversionados en desfiles internacionales

*Uso estratégico de accesorios: Elevar estas prendas informales o minimalistas depende de sumar complementos precisos, como pañuelos estampados en la cabeza, calzado cómodo pero refinado y carteras estructuradas.

*Diálogo generacional: Demostrar que la moda no tiene edad, adaptando piezas históricas tanto a looks maduros y formales como a propuestas juveniles y urbanas.

De esta manera María Vázquez y Myla Cambiaso resumieron con claridad esta sintonía: dos formas distintas de entender la indumentaria que dialogan entre sí, porque queda demostrado que el estilo se hereda.