El nuevo rincón deco de Juliana Awada: mesa de mimbre, flores blancas y detalles en tonos neutros

Juliana Awada compartió un nuevo espacio de su casa donde los materiales naturales y los colores suaves son protagonistas. Lejos de mostrar su costado fashionista o pasatiempos, la ex primera dama deslumbró con un rincón que combina simpleza, calidez y elegancia.

Así es el nuevo rincón deco que mostró Juliana Awada en su red social

Juliana Awada volvió a mostrar su gusto por la decoración y compartió un nuevo rincón de su casa, donde la simpleza, los materiales naturales y los colores neutros se combinan para crear un ambiente cálido y sofisticado. A través de sus historias de Instagram, la ex primera dama publicó la imagen y cautivó a sus seguidores.

Su propuesta decorativa tiene como punto de partida una paleta cromática suave, en la que predominan los colores crema, marfil, blanco y gris melange, con pequeños acentos en negro que generan contraste y aportan profundidad. Uno de los elementos que más llama la atención es una mesa redonda con superficie tejida en fibra natural y patas de bambú. Su diseño aporta una impronta artesanal y se convierte en el punto focal del rincón.

Juliana Awada

Sobre ella, Juliana Awada dispuso un florero acanalado de color negro brillante, que contrasta con el resto de la ambientación, y lo acompañó con flores blancas frescas. Un detalle sencillo que suma frescura y luminosidad. A su alrededor, se destaca un sillón individual de respaldo curvo y tapizado textil en gris, cuya textura aporta calidez y suaviza las líneas del mobiliario.

Sobre el asiento, un almohadón lumbar con el clásico estampado pata de gallo en blanco y negro incorpora un guiño tradicional y rompe con la uniformidad de los tonos lisos. La iluminación también tiene un papel importante en el nuevo rincón de Juliana Awada. Una lámpara de inspiración retro, con una pantalla abovedada de vidrio translúcido, aporta una luz cálida y tenue que refuerza la sensación de intimidad.

así es el nuevo rincón deco que mostró Juliana Awada

Este sitio ubicado en la sala de estar, además, posee paredes lisas en blanco cálido y un suelo de mármol claro con vetas suaves, que funcionan como una base luminosa sobre la que se destacan los diferentes materiales y objetos. Incluso los pequeños elementos de uso cotidiano, como un dispensador de alcohol en gel y servilletas, encuentran su lugar dentro de este rincón sin alterar la armonía del conjunto. Una muestra de cómo los objetos funcionales también pueden integrarse a la decoración cuando se eligen y disponen con cuidado.

El estilo Japandi, una de las claves del nuevo rincón deco de Juliana Awada

La propuesta de Juliana Awada remite al estilo Japandi, una corriente de interiorismo que combina la sencillez del diseño japonés con la calidez y funcionalidad de la estética escandinava. Esta tendencia se caracteriza por los ambientes despejados, las formas orgánicas, los materiales nobles y una paleta de colores inspirada en la naturaleza.

En este caso, la fibra vegetal de la mesa y el bambú aportan el costado artesanal, mientras que el mármol, el vidrio y los detalles de diseño suman sofisticación. El resultado es un equilibrio entre lo rústico y lo contemporáneo, donde cada pieza tiene protagonismo sin necesidad de recargar el ambiente.

Los tonos neutros también son fundamentales para conseguir este efecto. El blanco, el crema y el gris permiten crear una atmósfera visualmente relajada, mientras que los pequeños detalles negros generan puntos de contraste. Las flores blancas, por su parte, completan la escena con un toque natural y delicado.

De esta manera, el nuevo rincón deco de Juliana Awada se destaca por estar ambientado con una mesa de mimbre, un jarrón de cerámica con flores blancas y detalles en tonos neutros. La empresaria apostó por el estilo Japandi y la combinación de texturas, materiales y objetos cuidadosamente seleccionados.